Els Mossos desplegaran 749 agents i faran 476 controls de trànsit el cap de setmana

Els Mossos d'Esquadra desplegaran 749 agents i faran 476 controls de trànsit aquest cap de setmana, dos dies abans de la revetlla de Sant Joan i quan tot Catalunya estarà ja en la fase 3 de la desescalada, que elimina les restriccions de desplaçaments entre regions sanitàries. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), en previsió de l'increment de mobilitat que hi haurà s'habilitaran mesures especials de circulació tant en l'operació sortida com al retorn del cap de setmana.

Per exemple, s'instal·laran carrils addicionals a l'AP-7 entre Sant Celoni i la Roca del Vallès i a la C-32 entre Gavà i l'Hospitalet de Llobregat. A més, el carril bus-VAO de la C-58 estarà obert a tots els vehicles.

Trànsit ha demanat extremar la precaució en la conducció, sobretot aquest cap de setmana, el primer amb mobilitat no restringida a tot Catalunya des de l'inici de la situació d'excepcionalitat provocada per la pandèmia del coronavirus.

A partir d'aquest dijous, un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), tot Catalunya estarà a la fase 3 de la desescalada (els territoris de Lleida i de la regió sanitària metropolitana de Barcelona avancen de fase) i, per tant, ja no hi haurà restriccions en els desplaçaments viaris per tot el territori català.

Des de l'SCT s'espera que aquesta nova situació tingui impacte sobretot en la mobilitat d'oci, ja que és la que fins ara tenia més restriccions. En aquest sentit, a partir d'avui es podrà anar a les segones residències i a les destinacions turístiques del país sense cap limitació de mobilitat.