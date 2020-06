Les Planes d'Hostoles limita l'aforament a 200 persones per dia als gorgs

Les Planes d'Hostoles (Garrotxa) ha decidit limitar l'aforament dels gorgs que hi ha al municipi com a mesura de prevenció i seguretat per la covid-19. A partir d'aquest dissabte, només es permetran 200 visitants al dia, que prèviament hauran de comprar l'entrada al web per poder-hi accedir. Els adults han de pagar 3 euros i els infants entraran gratuïtament i el preu ja inclou l'aparcament a la zona habilitada. La mesura s'ha pres en compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries i en coordinació amb la Fundació Emys, l'entitat ecologista amb la qual porten anys treballant la conservació d'aquest espai natural. S'ha reforçat la vigilància amb més agents i els usuaris que no respectin les normes seran sancionats.

La limitació de 200 persones al dia mitjançant el sistema d'entrades és la fórmula escollida des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i la Fundació Emys, en coordinació amb la Generalitat, per regular l'ús dels gorgs durant la pandèmia. D'aquesta manera, es vol garantir que la visita permeti complir amb les mesures de seguretat per la covid-19, evitant massificacions, i respectar l'entorn i la biodiversitat. L'alcalde del municipi, Eduard Llorà, ha detallat aquest dimecres que aquells que no compleixin amb les normes seran sancionats. Aquest any s'ha reforçat la vigilància. Dels dos agents que tenien a l'estiu es passarà a nou. N'hi haurà un a cada gorg i els dos restants es mouran per la zona. Segons Llorà, els agents controlaran el compliment de l'aforament i també redistribuiran els visitants per evitar concentracions en punts concrets.

Els visitants hauran de comprar prèviament l'entrada al web https://www.fundacioemys.org/experiencies/gorgslesplanes/ si hi ha disponibilitat per al dia que volen anar-hi. Els adults pagaran 3 euros i els nens de menys de 12 anys entraran gratuïtament. El màxim de tiquets que es poden comprar són 5 adults i 5 infants. El preu també inclou poder aparcar a la zona habilitada per accedir als gorgs i s'ofereix la possibilitat de demanar una visita guiada.

Des de l'Ajuntament han explicat que en els últims dies de juny ja han notat una "afluència significativa" de visitants, quan encara s'estava en la fase 2 a la regió sanitària de Girona. Amb la previsió que l'àmbit metropolità de Barcelona passi a nivell 3, s'espera que augmenti encara més el volum de visitants i per això s'ha decidit posar en marxa el dispositiu aquest mateix dissabte.

Amb l'entrada a la fase 3 de desconfinament, la massificació dels espais naturals per accedir a banys recreatius en gorgs com els de les Planes pot ser "perillós", tant per la salut de les persones com pel medi natural, segons ha destacat Llorà.

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i la Fundació Emys treballen des de l'any 2018 conjuntament per regular els usos i accessos a l'espai natural protegit del riu Brugent en el seu pas pel municipi. Aquesta és una col·laboració continuada que ha aconseguit regular els usos i accessos al medi natural i conscienciar a la societat sobre la importància i el valor d'aquest espai. Forma part d'una estratègia global del municipi que aposta per el desenvolupament sostenible i que compta amb l'afectació del 0,5% de l'IBI a la millora de la fauna, flora i paisatge.

20.000 visitants a l'any

L'any passat hi va haver uns 20.000 visitants, sobretot concentrades durant l'estiu. Una dada que demostra la"necessitat de gestió" segons el director de la Fundació Emys, Marc Vilahur, perquè suposa multiplicar per 15% la seva població en pocs mesos. D'aquests, un 30% eren estrangers. D'altra banda també ha explicat que al web on s'ha de comprar l'entrada també hi ha informació de la zona per seguir avançant amb un visitant informat sobre els usos i la biodiversitat de la zona.