Les Planes limita a 200 persones l'accés als gorgs a l'estiu

Un equip de nou persones controlarà que l'aforament als gorgs de les Planes no superi les 200 persones. Quan comptin 200 persones, els vigilants tancaran els accessos i no deixaran entrar ningú més. La vigilància estarà centrada als gorgs de la Plana, molí dels Murris, can Poetí i can Malagrida. Compten que hi haurà d'haver 50 persones per gorg.

Abans d'entrar, els visitants hauran de tenir un tiquet d'un dia valorat en 3 euros per als adults i els menors de menys de 12 anys tindran l'entrada gratuïta. Els veïns de la localitat tindran tracte especial. Les entrades es poden adquirir en línia o a l'aparcament dels gorgs.

El període de vigilància són cada dia de de juliol i agost i els caps de setmana de juny, setembre i, segons quina sigui la tendència, d'octubre. El control durarà tot el dia.

El cost de l'operatiu serà de 45.000 euros. L'alcalde va valorar que preveuen recuperar-los amb el preu de les entrades. Va apuntar que a l'estiu de l'any unes 20.000 persones. Segons ell, si amb les limitacions hi ha un aforament d'un 60 o un 70% respecte a l'any passat, ja cobriran les despeses.



L'alcalde de les Planes, Eduard Llorà, va explicar que les mesures són per garantir el compliment de les mesures sanitàries reglades per la situació de Covid-19. Segons ell, a l'inici de la fase 2, van notar una afluència significativa de visitants als gorgs. Això de cara a l'estiu, els fa témer una tendència turística cap a les aigües d'interior.