La regió sanitària de Girona supera els 7.000 infectats per coronavirus

La regió sanitària de Girona ja ha superat els 7.000 contagiats per coronavirus.

El departament de Salut notifica en l'últim balanç fet públic que s'han registrat 18 nous positius. Això enfila fins a les 7.009 les persones infectades per la Covid-19. A les residències el nombre de positius es manté en les 1.649 persones.

Quant al nombre de víctimes mortals, Salut informa que a Girona s'han registrat dues noves defuncions. Una d'aquestes s'ha notificat en una residència de la gent gran i l'altra, en un centre hospitalari.

En total, als hospitals s'han notificat fins a 355 morts per coronavirus des de l'inici de la crisi sanitària, mentre que en geriàtrics (244). En domicilis, 128 i hi ha 71 morts no classificades, és a dir, de les quals Salut no té encara tota la informació.

Pel que fa a les altes d'ingressats, hi ha una persona més que ha superat el coronavirus i se'n registren 2.691.



11 defuncions noves

Les funeràries catalanes han reportat 11 noves morts per covid-19, un menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.480. A banda, s'han detectat 158 nous casos positius testats (79 més) i ja en són 69.911. D'entre les víctimes, 6.809 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (quatre més), 4.086 ho han fet en una residència (una més) i 791 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 794 (cinc més). Fins ara hi ha hagut 4.119 persones ingressades greus i actualment en són 74, cinc menys que fa 24 hores.