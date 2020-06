Salut notifica tres noves morts a Girona i la xifra d'infectats frega els 7.000

El Departament de Salut va notificar ahir tres noves morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. Dues d'aquestes van tenir lloc dilluns i l'altra s'ha produït en els darrers dies. D'aquesta manera, el nombre total ja frega les 800 víctimes amb un total de 796 defuncions registrades. D'aquestes, està confirmat que 580 persones havien donat positiu mentre que la resta (216) eren sospitoses de contagi.

La xifra de positius també va patir un petit increment, amb quatre nous casos de contagi de COVID-19. Almenys un correspon a dilluns tot i que el total pot augmentar tenint en compte les actualitzacions dels pròxims dies. Girona suma 6.991 positius acumulats i 2.690 altes hospitalàries. Quant a hospitals comarcals, a Blanes hi continua havent dues persones ingressades. A la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 349 casos positius de coronavirus. Cinc d'aquests es van detectar la setmana passada. En els darrers dies també hi ha hagut una persona ingressada per la malaltia que ja ha rebut l'alta. Actualment no hi ha cap persona hospitalitzada pel virus.

Ahir Salut no va actualitzar les dades de persones ingressades ni de sanitaris infectats.



Dotze nous morts a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar dotze noves morts per COVID-19, vuit més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.469. A banda, es van detectar 79 nous casos positius testats (30 menys) i ja en són 69.753 en total. En canvi, el Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que els últims dies, i en va registrar 25 durant l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.328 casos confirmats per proves diagnòstiques, 219 més que al total de dilluns (244.109) i 76 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 42 s'han produït a Madrid i 14, a Catalunya.

Quant a les defuncions dels últims set dies, n'hi ha hagut set a Madrid i tres a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut també 86 hospitalitzacions i sis ingressos a l'UCI a tot l'estat espanyol.