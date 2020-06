Turisme a la Costa Brava: «Bojos per tornar-nos a veure»

Sector públic i privat ja s'han posat mans a l'obra per optimitzar el que quedi de la temporada turística i, tantes són les ganes de desconfinar-se i reengegar motors, que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Pirineu no ha dubtat en apostar pel lema: «Bojos per tornar-nos a veure». Amb aquest missatge de reclam, la Diputació de Girona ha llançat aquesta setmana una campanya de màrqueting per tal d'atreure prou turistes del país i, així, poder mantenir viu el sector i procurar que la nova normalitat –marcada pel pas de la pandèmia del coronavirus– no deixi una temporada d'estiu esbravada.

De moment però, hi ha esperances i optimisme per part d'alguns economistes, com ara el catedràtic i expresident del Cercle d'Economia, Antón Costas, que sosté que la supervivència del sector turístic espanyol està garantida gràcies al lideratge internacional assolit fins ara.

«El turisme és competitiu, estable i líder, i això no es perdrà en un futur», va afirmar Costas durant la seva intervenció en el debat telemàtic organitzat pel Club d'Economia de Lloret de Mar, al costat del director territorial a Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana. Ara bé, va puntualitzar que serà necessari reinventar-se, que el govern gasti «el que calgui» i que no dubti a rebre els ajuts de Brussel·les.

Turisme de proximitat

En aquest sentit, tornant al lema «Bojos per tornar-nos a veure», el Patronat de Turisme ha iniciat aquesta setmana una campanya dirigida al mercat intern, és a dir, el nínxol de mercat s'ubica dins les fronteres del país i de Catalunya mateix.

Es tracta de vídeos que, en primer lloc, mostren imatges gràfiques del paisatge del litoral i Pirineu gironí. En la segona fase de la campanya, prenen protagonisme una sèrie de testimonis reals d'empresaris del sector que fan propostes turístiques temàtiques, de productes i experiències.

La campanya de màrqueting –disponible en català, castellà i anglès– ha començat aquesta setmana i es difondrà a través dels mitjans i les xarxes socials fins a finals d'any, en una campanya que el mateix Patronat ha qualificat d'«inèdita». «Fem un esforç econòmic extraordinari per contribuir a reactivar el sector turístic a la demarcació de Girona amb una campanya de publicitat potent i sense precedents», va recalcar el president de la Diputació i Patronat, Miquel Noguer.

Segons expliquen fonts de la mateixa organització, la campanya difon un missatge amb «sentit bidireccional i humanista», ja que «evoca les ganes de retrobar-se, que se suposen tant per part dels empresaris turístics amb els clients com per part dels visitants amb la destinació, després d'un llarg període de confinament i separació».

Confiança (o no) dels economistes

Mentre l'expresident del Cercle d'Economia i catedràtic Antón Costas mira amb ulls optimistes el futur del turisme (considera que el turisme és un sector «madur, però no podrit», amb una gran capacitat per incorporar innovacions tecnològiques), la tendència general de l'economia del país no sembla inspirar tanta confiança als economistes.

Segons el Col·legi d'Economistes de Catalunya, l'índex de confiança entre els seus col·legiats ha caigut en l'enquesta de la situació econòmica d'aquesta primavera, que se situa en el 3,62 per a l'economia catalana i en el 3,33 per a l'economia espanyola. En tots dos casos, molt per sota dels índexs obtinguts en l'enquesta de l'hivern –que va tancar el 26 de febrer, quan l'amenaça de la covid-19 «encara era percebuda com a molt difosa»–, en la qual els índexs respectius es van situar en el 5,44 i en el 5,21. La majoria també preveu una caiguda del PIB català, concretament el 45% dels enquestats creuen que aquest 2020 caurà entre un 5% i un 10%, però més d'una tercera part (34,3%) sosté que el retrocés serà entre el 10 i el 15%.

«Menys que un telenotícies»

A la cimera organitzada per la patronal CEOE fins al 25 de juny, l'optimisme tampoc va planar entre els líders de cadenes hoteleres i empreses turístiques. Per aquest motiu, van prendre la paraula, ahir, per exigir al Govern espanyol un pla contundent de suport al sector, amb mesures com ara incentius fiscals i ampliacions dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs) i dels crèdits ICO. El president de la cadena hotelera Grup Barceló, Simón Pedro Barceló, també va demanar per la seva banda màxima flexibilitat en els contractes de lloguer o l'aplicació de l'IVA súper reduït en totes les activitats del sector turístic.

«Si no ens donen ajudes, durarem menys que un telenotícies», va lamentar el president del grup turístic Globalia, Juan José Hidalgo, ja que al·lega que no podran «pagar totes les càrregues». «No podem continuar si no ingressem, han de donar-nos un cop de mà», va reclamar.

Línia d'ajudes de la Generalitat

Justament ahir el Departament d'Empresa publicava al Diari Oficial les bases per accedir a la línia d'ajudes de 8,5 milions d'euros per donar suport a autònoms i empreses del sector turístic que pateixen els efectes de la covid-19, des de guies turístics fins a titulars d'establiments hotelers i apartaments turístics. Els guies de turisme habilitats rebran la quantia de 1.000 ?; els autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors, 2.500 ?; empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors, 5.000?; i empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors, 10.000 ?.