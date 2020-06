La UdG començarà el curs combinant docència presencial i a distància

La Universitat de Girona començarà el curs 2020-2021 combinant docència presencial i virtual, per tal d'adaptar-se al possible escenari que la Covid-19 generi a la tardor. El rector, Quim Salvi, ha explicat que la voluntat és anar tornant de forma progressiva a la presencialitat, però que s'aniran adaptant a la situació sanitària que hi hagi a cada moment. Per això, han decidit començar el curs amb un nou model educatiu híbrid que combini les activitats presencials, semipresencials i a distància, intentant extreure el màxim valor afegit de cada modalitat.

De la mateixa manera, la Universitat recomanarà als seus estudiants, de forma generalitzada, evitar la mobilitat internacional -per exemple, les populars beques Erasmsus- durant el primer semestre, tot i que es podran fer excepcions en funció de la situació que hi hagi al país de destí i el curs en què es trobi l'estudiant. A més, Salvi preveu que les restriccions de la mobilitat els farà disminuir la matriculació d'estudiants internacionals, tot i que preveu que augmenti també la matrícula de joves gironins que renunciïn a anar a estudiar a fora. Salvi ha explicat que, en total, la Covid-19 haurà deixat un impacte de 7,4 milions a la UdG, i confia que la Generalitat ajudi les universitats perquè formen part del sistema públic d'educació català.

El rector no ha concretat quin percentatge de formació es farà de forma presencial i quina virtual a partir del mes de setembre. Tot i això, ha explicat que, a l'hora de programar les activitats presencials, es farà evitant les aglomeracions a les entrades i sortides dels edificis; augmentant el nombre d'hores dels estudiants a l'aula per tal de reduir-ne la mobilitat i prenent totes les mesures de seguretat. Pel que fa a les activitats a distància, es programaran dins d'un horari per tal que tant estudiant com profsesor puguin portar el ritme establert.