Blanes denuncia una acció de Costes al delta de la Tordera

L'aparició d'una màquina excavadora al delta de la Tordera entre Blanes i Malgrat de Mar va provocar enrenou entre el migdia d'ahir i la tarda. La maquina de la Direcció General de Costes netejava els sediments provocats pel Gloria d'una zona que estava reservada a la nidificació d'aus. L'alarma va ser aixecada per un grup d'ecologistes i l'alcalde Àngel Canosa, acompanyat del regidor de Participació Ciutadana, Pere Lopera, s'hi van acostar per comprovar en el lloc dels fets els possibles danys que la màquina podia haver ocasionat. Paral·lelament, Àngel Canosa també va demanar a la Policia Local de Blanes que s'apropés per si calia fer algun tipus d'acció.

A més, des de l'equip de govern es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Malgrat per esbrinar si tenien cap notícia al respecte. En aquest últim sentit, el consistori de Malgrat va confirmar al batlle de Blanes que es tractava d'una actuació de la Direcció General de Costes. Segons va poder confirmar l'Ajuntament de Blanes, la màquina estava fent una neteja de residus a la banda de Malgrat de Mar. Malgrat tot, tant l'alcalde com els regidors de l'Ajuntament de Blanes han lamentat l'actitud del Gvern d'Espanya, ja que des de principis del passat mes de maig el Delta de la Tordera és un espai on s'ha barrat el pas per salvaguardar la nidificació dels ocells i la fauna i flora d'aquesta zona protegida. L'accés està prohibit fins al 21 de juny. Segos han apuntat algunes fonts, l'acció podria haver provocat la destrucció d'almenys dos nuclis de nidificació..