Calonge i Sant Antoni contractarà 28 pesones per controlar l'accés a les platges

A les portes del mes de juliol i amb la confirmació ahir del Ministeri de Sanitat que permet a les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passar a la fase 3, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni se suma a les mesures preses per altres municipis del litoral gironí per prevenir situacions d'aglomeracions a la costa. En concret, l'Ajuntament ha anunciat la contractació de 28 persones per controlar l'accés a les platges i els espais públics del municipi durant els mesos de juliol i agost.

Segons el consistori, la mesura pretén reforçar l'accés dels ciutadans a la informació sobre la normativa d'ús de les platges i distanciament social en mercats i activitats públiques per aquest estiu. D'aquestes 28 persones, 24 realitzaran tasques d'informació i control d'accés a les platges, mentre que les quatre persones restants s'ocuparan del control de mercats i fires, així com d'activitats de turisme en espais públics.

L'alcalde del municipi, Miquel Bell-lloch (ERC), apunta que han optat per incorporar controladors per les característiques del litoral del municipi: «És una platja complexa, perquè són tres quilòmetres que queden dividits en unes quatre seccions: la zona de ses monestir, els espigons que formen unes cales artificials, la zona de les cales naturals de roques planes, i cala Cristus. Per això hem optat per no sectoritzar limitant físicament l'espai, perquè al final la platja és molt llarga i no tenia sentit». Segons el batlle, el cost de la incorporació dels agents s'estima en 90.000 euros.



Sense capacitat sancionadora

L'alcalde afegeix que els controladors només tindran capacitat informativa i s'adreçaran a la policia local en cas de detectar irregularitats: «En cas que hi hagi algun problema o alguna situació fora del normal sí que tindran contacte directe amb la policia». Interpel·lat per la possibilitat de controlar l'accés de vehicles amb el control d'aparcaments, una mesura que recull el ministeri, Bell-lloch assegura que «no és tan senzill perquè hi ha moltes segones residències i hi ha poca zona blava». Pel que fa a les mesures de control i prevenció en activitats de restauració a la zona de la platja, l'alcalde explica que «les guinguetes s'han licitat aquest any i ja demanàvem que presentessin un protocol per la covid-19 i les que ja estaven concedides també se'ls ha demanat un protocol». Finalment, Bell-lloch recorda que tot i que la normativa és clara, cal aplicar la «lògica»: «Queda clar que els esports d'equip queden prohibits però si veus un pare i un fill jugant a pales... Doncs també s'ha d'aplicar la lògica». La Policia Local de moment no disposa de drons, però des de l'Ajuntament no descarten incorporar-ne en un futur.



Normativa de les platges

Tot i que durant la fase 3 correspon als ajuntaments la capacitat normativa de restringir i controlar l'accés i el temps d'estada a les platges, el ministeri de Sanitat va establir un seguit de normatives vigents per a tot el litoral espanyol. Cal recordar que durant aquesta fase es poden practicar activitats esportives, professionals o d'esbarjo, sense contacte físic i amb distància de seguretat entre els participants. També es permet l'ús de dutxes a l'aire lliure, vestuaris i altres serveis públics similars sempre que se'n reforci la neteja. La seva ocupació màxima ha de ser d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència.

En el cas de les gandules d'ús compartit, hauran de ser netejades i desinfectades cada cop que canviïn de client. El ministeri també preveu el control de l'accés als aparcaments per facilitar el control de les platges.

D'altra banda, l'informe sobre la reobertura de platges i zones de bany publicat pel Ministeri de Sanitat el 25 de maig, insta a la desinfecció permanent del mobiliari urbà de les platges, i estableix –de manera indicativa– una distància de separació de quatre metres entre para-sols. Finalment, descarta la indicació de netejar la sorra de la platja de manera diària, ja que apunten que pot tenir prejudicis pel medi ambient.