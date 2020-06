Cauen 22 litres per metre quadrat en només 30 minuts a Navata

Una tempesta va deixar anar 22 litres per metre quadrat a Navata en 30 minuts al voltant d'1/4 de cinc de la tarda d'ahir. La tempesta va tenir una punta d'intensitat d'una durada de 10 minuts en els quals van baixar 17,6 litres per metre quadrat.

La tempesta va afectar l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. En general ahir va ploure a tot l'Alt Empordà on van caure 11,5 litres per metre quadrat a Castelló i 11, 4 litres per metre quadrat a Sant Pere Pescador.

Al Pla de l'Estany va ploure menys. A Banyoles van caure 5,7 litres per metre quadrat i a la Garrotxa no va ploure gens.

Durant tot el dia va haver-hi temperatures que voltaven els 15 i els 18 graus les màximes. En general, el cel va continuar gris, amb núvols baixos i boires. Els camps amb aspecte d'estar xops d'aigua però sense aigües estancades. Fins diumenge igual.