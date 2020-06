El Celler de Can Roca torna a obrir dimarts

El Celler de Can Roca de Girona serà a partir de dimarts el primer restaurant amb tres estrelles Michelin de l'Estat espanyol que reobre les portes després de la crisi sanitària del coronavirus, i ho farà amb totes les places reservades fins d'aquí a un any, com era habitual abans de la pandèmia. «Vam ser el primer restaurant de tres estrelles que va tancar les portes, fins i tot abans de la declaració de l'estat d'alarma, i ara serem el primer que tornarà a obrir», comentava ahir el cuiner Joan Roca en l'acte (virtual) de presentació de l'oferta enoturística de les comarques gironines.

La reobertura del Celler culmina el procés de recuperació de l'activitat dels diferents establiments de la família Roca: l'obrador i la botiga de Casa Cacao (l'hotel reobre avui), Plaça del Vi 7, Can Roca i el nou restaurant del Mas Marroch (que van posar en marxa davant de la cancel·lació massiva de celebracions i banquets i per poder recol·locar part dels seus 145 empleats), en el qual es recuperen plats icònics de la història del Celler de Can Roca: «Està tenint molt d'èxit, estem molt contents de la rebuda que ha tingut».

Precisament aquesta recuperació de plats emblemàtics dels 34 anys d'història del Celler de Can Roca també s'ha aprofitat per al nou menú d'aquest restaurant: «En servirem una quinzena en forma d'snack per obrir el menú, de manera que el comensal podrà degustar la nostra història, una història que sempre ha estat lligada a Girona, al nostre barri, allà on vam néixer i créixer», explicava Joan Roca. Un menú que, segons avançava el mateix xef, incorpora altres canvis derivats de les reflexions que ha comportat la crisi del coronavirus: «És una oferta molt pensada durant aquest temps, molt introspectiva, en la qual s'accentua l'aposta per intentar plasmar el paisatge en el plat i per mantenir un diàleg encara més directe amb els productors».

El Celler reobrirà amb totes les mesures de seguretat i amb la confiança que «hi haurà els clients de prop i els de la resta de l'Estat i fins i tot els de diferents llocs d'Europa que no han volgut anul·lar, segurs que podran venir».