Cellers i restaurants de l'Empordà fan pinya com a «destinació de confiança»

Cellers i restaurants de l'Empordà han unit esforços per promocionar els vins i la cuina del territori i ser reconeguts com a «destinació de confiança». El Consell Regulador de la DO Empordà i els col·lectius La Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet van signar ahir el manifest Maridatge empordanès amb la voluntat de reforçar vincles i treballar per superar plegats la crisi provocada per la Covid-19. L'escrit subratlla que «la unió i col·laboració bilateral» serà clau a l'hora d'encara la represa de l'activitat i adaptar-se a un nou escenari «on la salut serà l'objectiu essencial» i les mesures de seguretat contra el coronavirus «imprescindibles» per tenir el segell de destinació de confiança.

A banda d'oferir confiança, els cellers i restaurants reforcen el compromís?s amb els productes de proximitat per tal de ser-ne els seus prescriptors. «La relacio? entre aquests dos sectors és ancestral, i ha estat a l'Emporda? on els productes de la contrada han esdevingut identitaris a ulls dels visitants», recull el manifest, posant com a exemples gambes i garotes.