FREDERIC SUÑER, UN HOMENOT DE PALAFRUGELL

a figura polièdrica del Dr. Frederic Suñer i Casadevall de ben segur serà glosada i valorada des d'òptiques singulars: científic, el més joves acadèmic de Farmàcia en el seu moment, especialista en l'acció antidopatge, naturalment com a protagonista d'una trajectòria política dilatada, des de la proximitat personal amb el socialista de Josep Pallach a qui va acompanyar fins a les portes de l'hospital barceloní on va morir just en arribar-hi, després seria candidat convergent a l'alcaldia del seu estimat Palafrugell, experiència escrita des de l'oposició en el singular llibre Nou a vuit, text premonitori de la victòria que ben aviat assoliria, diputat provincial amb dedicació intensa als àmbits socials i sanitaris, fins assolir merescudament la Presidència de la corporació.

Frederic Suñer s'acompanyava d'un fina sensibilitat cultural que exercí destacadament des de la Fundació Josep Pla, amb fidelitat exemplar a la figura de l'homenot de Llofriu, que li va permetre, per exemple, recuperar els manuscrits dipositats a Poblet com a resposta de l'escriptor a l'abandó de l'organisme per part de la corporació municipal precedent i, especialment, va viure el goig de les celebracions magnífiques del centenari d'en Pla.

Per raó de la meva feina a la Diputació vaig tenir el privilegi d'acompanyar el president Suñer en aquell any commemoratiu: de la Càtedra de Català de la Sorbona, a la Biblioteca Nacional de Madrid, amb presència inclosa del president Aznar i la ministra Aguirre, a l'Ajuntament de Ceret, als actes de l'Any Pla al Cercle Català de la capital espanyola... en cada un dels múltiples actes, Frederic Suñer redactava personalment les seves intervencions, documentades i enriquides amb el testimoni que només ell podia aportar per tractar-se de vivències personals.

A la ciutat de Girona tenim una obra encoratjada des de la Diputació: el discret monument en homenatge a a la memòria d' Anna Frank, en el jardí del Dr. Figueras, a l'ombra de Sant Pere de Galligans, espai propietat de la corporació i obert a la ciutadania. Aquell conjunt creat pel company Xavier Roqueta es va presentar l'any que les Nacions Unides van dedicar a la lluita contra el racisme i la xenofòbia (un tema de desgraciada actualitat). El president Suñer va captar i decidir el projecte. L'acte inaugural va tenir un doble sentit: antireligiós amb intervencions d'un prevere catòlic (la família que va amagar els Frank era cristiana) i un rabí. Com a testimonis els representants diplomàtics europeus, i un posterior acte acadèmic per valorar la figura de l'autora del Diari més conegut del món.

En deixar la política activa, Frederic Suñer va tornar a la feina que a molts ens havia sorprès que deixés encara que fos temporalment, per servir generosament a la comunitat, però habituat a escriure i fer-ho bé, va honrar les pàgines del Diari de Girona amb uns articles planers en la redacció, actuals en contingut i impregnats del seu coneixement de l'esdevenir de l'actualitat i de la vida Palafrugell, Girona i el món.

Gràcies, president!