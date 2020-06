L'escola Malagrida d'Olot mantindrà les dues línies de P3 el curs vinent

El Departament d'Educació mantindrà les dues línies de de P3 d'Olot per al curs vinent. Fa uns mesos les famílies del centre es van mobilitzar després de conèixer la intenció de la conselleria de tancar un dels dos grups. Finalment, però, s'ha decidit mantenir-la, segons ha donat a conèixer ERC d'Olot en un comunicat. La formació, que està a l'oposició, explica que la Generalitat ha demanat com a únic requisit que la ciutat refaci la zonificació del mapa escolar. "Enteníem sobretot que era una anomalia que en una zona escolar d'Olot s'oferissin cinc línies d'escola concertada de P3 i una sola de pública", detallen al comunicat, tot subratllant que s'ha treballat amb tota la comunitat per mantenir aquesta segona línia al Malagrida.

Les xifres de preinscripció de P3 de l'escola Malagrida d'Olot no ha arribat als mínims que habitualment estableix la conselleria però "la demanda ha estat suficientment alta per continuar intentant mantenir la segona línia", detalla ERC en un comunicat.

La formació afirma que s'ha treballat "amb discreció" amb la comunitat educativa per evitar el seu tancament des que es va saber que perillava i trobar una solució. Des del Departament d'Educació finalment ha valorat tots els aspectes, com ara la demanda de les famílies i la zonificació que la ciutat té pendent de revisar des de fa temps i s'ha decidit mantenir-la.

Des d'ERC subratllen que cal fer una nova planificació davant les previsions de que les inscripcions de P3 a la ciutat seguiran a la baixa en els pròxims anys. "Entenem que com que és una feina que està pendent de fer, no hi ha d'haver cap impediment perquè sigui així. Si no anem errats s'ha de fer abans del mes de novembre", detallen.

Per últim, celebren la decisió de mantenir la línia i continuar donant suport al projecte SomMúsica i al paper "social integrador" que fan les escoles públiques de la ciutat.