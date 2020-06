Mobilització continuada per «dignificar» la salut pública

esprés d'haver viscut els mesos més durs de la pandèmia i ara que la situació està aparentment més controlada, els professionals del sector sanitari han començat a fer-se sentir amb força per reivindicar una millora dels drets laborals, a més de mostrar un gran malestar contra les retallades que arrosseguen des de fa anys.

Fa prop d'un mes, la plataforma Sanitàries en Lluita creada arran de la pandèmia del coronavirus, va començar a organitzar concentracions setmanals a diversos centres sanitaris de tot Catalunya per reclamar més inversió del Govern en sanitat, així com per recuperar el 5% de salari que es va retallar al sector el 2010. L'hospital Santa Caterina de Salt va ser un dels dos centres gironins, juntament amb el sociosanitari Palafrugell Gent Gran on van començar les protestes.

La mobilització, però, no es limitaria només a un col·lectiu concret. La notícia de l'externalització del rastreig de casos a càrrec de l'empresa Ferrovial, anunciada la setmana passada, va encendre els ànims del sector, que va començar a organitzar més protestes davant dels centres de treball.

El malestar general va anar augmentant cada vegada més fins que va arribar la gota que va fer vessar el got: la retribució extra prevista a la nòmina d'agost i que ha estat qualificada «d'insuficient, injusta i classista» per molts col·lectius de l'àmbit sanitari.



«Exigim condicions dignes»

Un dels sindicats més actius aquesta darrera setmana, UGT, va tornar a organitzar ahir una protesta davant del Trueta en la qual hi van participar una vintena de manifestants. Durant uns deu minuts van tallar la carretera de l'avinguda de França mentre proclamaven consignes a favor de la igualtat de drets entre tots els treballadors i de «dignificar» la salut pública. El secretari de sanitat del sindicat a Girona, Toni Rodríguez, va explicar a aquest diari que les protestes se centren en tres objectius concrets: poder treballar en condicions dignes i sense manca de protecció tenint en compte l'elevat risc de contagi pel coronavirus; lluitar perquè el sector sanitari sigui totalment públic i per tant es revisin les concessions a empreses privades i, finalment, reivindicar drets laborals «que estan sent vulnerats des de la crisi del 2010». Rodríguez també va recordar la situació precària dels treballadors del transport sanitari i va avançar que d'aquí a un mes està prevista la conciliació judicial entre Catsalut i el SEM arran de la denúncia per falta de protecció.