El Parc Natural de la Garrotxa no preveu aglomeracions aquest estiu

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ja fa dies que es prepara per la nova arribada de visitants, pensant sobretot en el procedent de l'àrea metropolitana de Barcelona que aquesta setmana passarà a la fase 3. Fa un parell de setmanes que van reobrir els dos aparcaments i s'ha reforçat la vigilància per ordenar l'accés i evitar incidències. Un dispositiu propi de Setmana Santa i la tardor que ara, amb la desescalada per la covid-19, s'ha decidit incorporar davant un possible repunt de visites. Tot i això no es preveuen aglomeracions, malgrat les bones previsions d'ocupació de turisme rural i apartaments a l'agost, que ja estan al 85% segons dades de Turisme Garrotxa i amb estades més llargues del que és habitual.

L'inici d'estiu és un dels períodes amb menys visitants al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, però l'emergència sanitària de la covid-19 suposa un escenari desconegut. El seu director, Xavier Puig, ha explicat a l'ACN que no preveuen que hi hagi aglomeracions importants com passa per Setmana Santa o a la tardor, sinó un possible repunt de l'activitat. El pas al nivell 3 de l'àrea metropolitana, el públic més nombrós que rep cada any aquest espai, marcarà la nova arribada de visitants després de l'aturada per l'estat d'alarma.

"No cal que vingui tothom de cop i és una incertesa, però creiem que no serà així", afirma Puig. Considera que el temps i el reequilibi amb el turisme de platja seran factors determinants si bé admet que la dimensió del parc, amb múltiples entrades, pot suportar sense aglomeracions una plena ocupació turística com podria passar aquest agost.

Els accessos als dos aparcaments són els punts de més pressió i per això aquest mes, amb la seva reobertura (durant el confinament es van tancar), també s'ha reforçat la vigilància per regular els vehicles i evitar incidències a la carretera entre Santa Pau i Olot. Un dispositiu que només es feia per Setmana Santa i a la tardor però que ara s'ha incorporat. "Ho anirem modulant en funció de com vagi", afirma el director, que explica que els dos punts d'informació del parc s'obriran cap a finals de mes. Ja s'han adaptat a les mesures de la covid-19, amb gels hidroalcohòlics i pantalles als mostradors. I recorda que, un cop dins el parc, és responsabilitat de cadascú evitar contagis i seguir les recomanacions de distàncies.

Recomanen deixar el vehicle a Santa Pau o a Olot per fer la visita més sostenible. "Ara que sabem que el que tenim és important i ens ho mirem diferent des del confinament", afirma el director, és el moment de replantejar-se la relació amb la natura des del respecte. I admet que el problema no són els turistes que s'allotgen a la comarca uns dies sinó les visites d'un sol dia. Per això subratllen que cal que es faci de forma esglaonada per no restar tampoc qualitat a la visita.

Reactivació de les reserves del turisme rural

El sector turístic de la Garrotxa afronta la temporada d'estiu amb "optimisme". Des de principis de juny, amb la desescalada, s'han reactivat les consultes i reserves per allotjar-se a establiments de la comarca per aquest estiu. La gerent de Turisme Garrotxa, Turina Serra, explica a l'ACN que, mentre el 13 de març les consultes al web van "baixar en picat" amb l'inici de l'estat d'alarma, ara s'estan fregant les 20.000 visites mensuals, no massa lluny de les 25.000 mensuals que tenien abans de la covid-19. "Són xifres molt destacables i de remuntada", remarca Serra.

Una altra dada positiva és que creix l'interès per allotjar-se a la zona, especialment en apartaments, turisme rural i habitatges d'ús turístic. "La gent busca sobretot el lloguer d'habitatges sencers i més reservats" i evitar compartir espais amb altres famílies per la situació actual de la covid-19. També han detectat una part important d'estades més llargues que abans. Continuen havent-hi caps de setmanes i setmanes senceres però han augmentat les reserves d'un mes o fins i tot més respecte anys anteriors. Fins i tot estan estudiant si obren una borsa d'habitatges turístics per cobrir una nova demanda com és la d'estades més llargues de persones que s'estan plantejant venir a fer teletreball a la comarca.

Les reserves d'agost gairebé s'han "normalitzat" i s'acosten a anys anteriors. Així, els establiments de turisme rural i apartaments ja estan al 85% d'ocupació i confien millorar les xifres en les pròximes setmanes. El perfil del turista és de proximitat, procedent d'àmbit metropolità i altres punts de Catalunya. El mes de juliol, en canvi, de moment es preveu "força fluix", sobretot durant la primera quinzena. Estan a l'espera de veure si, ara que s'obriran les fronteres, també torna a venir el turisme de Països Baixos durant la segona quinzena de juliol. De moment, ja han notat una certa reactivació del turisme procedent del País Basc que, juntament amb el de Madrid i València, era el més destacat a nivell de mercat espanyol. Una altra incògnita és si el turisme de muntanya i interior atraurà famílies que, abans de la covid-19, tendien a fer les vacances d'estiu a la platja.

La reactivació de les reserves s'atribueix també al "bon posicionament" de la marca de Turisme Garrotxa amb la que el sector hi porta treballant des de fa anys amb valors com el turisme de natura, la calma i la gastronomia. Amb la covid-19 han impulsat una campanya amb descomptes per a professionals sanitaris en actiu que està tenint bona acceptació. També treballen amb nous sectors com el de benestar i salut amb més propostes de 'mindfullness' i ioga a la natura davant la creixent demanda arran del confinament.