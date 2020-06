La primera vacuna contra el coronavirus ja es podria comercialitzar a finals d'any

El catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, l'espanyol Daniel Prieto-Alhambra, va explicar ahir que el Jenner Institute ja està produint la vacuna dissenyada i desenvolupada per científics d'aquesta universitat britànica per poder-la distribuir al desembre, després que es demostri que és efectiva.

El Jenner Institute, fundat el 2005, forma part del Departament de Medicina de Nuffield a la Universitat d'Oxford i té com a objectiu desenvolupar vacunes per a malalties de gran importància per a la salut pública mundial com la malària, la tuberculosi o el VIH.

Segons Prieto-Alhambra, Jenner Institute espera tenir els resultats definitius del seu assaig clínic per demostrar l'eficàcia de la vacuna cap a finals d'octubre o principis de novembre.

«El Jenner Institute està treballant en una de les vacunes que estan més avançades, està ja en fase 3 i han reclutat centenars de pacients. Esperen tenir resultats cap a l'octubre o el novembre. Seria la primera a comercialitzar-se», va afirmar el científic espanyol en declaracions a l'emissora RAC-1.



«Assumim que funcionarà»

Segons Prieto-Alhambra, els científics «estan fent passos molt importants i molt ràpids, però ara hi ha menys infectats i per tant poden comprovar menys els efectes», per això, va dir, que «estan obrint centres d'investigació al Brasil, on ara hi ha més casos».

«El laboratori ha pres el risc de començar a produir ja la vacuna perquè, si funciona, la puguin tenir al mercat immediatament. El laboratori ja està assumint que funcionarà. La fase 1 i 2 sembla que van bé», va indicar.

Prieto-Alhambra va reconèixer que «encara no tenim els resultats d'eficàcia. No sabem fins a quin punt protegeix» i va precisar que s'ha de fer «un estudi molt gran, de fins a 10.000 persones, per poder-la testar». «Si hi ha prou pacients per demostrar que la vacuna funciona, cap a finals d'any podrien tenir la vacuna finalitzada i comercialitzada», va assegurar.