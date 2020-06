Es reprenen els exàmens pràctics del carnet de conduir a Girona

La Direcció General de Trànsit a Girona ha reprès aquesta setmana els exàmens pràctics del carnet de conduir. Ho ha fet amb menys alumnes per cada examen per tal d'evitar contactes i minimitzar el risc de contagis. De fet, els examinadors tan sols accepten "deu alumnes cada dia i això ens fa baixar encara més la ràtio" de persones que opten a examinar-se, ha detallat el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques gironines, Joan Sala. Sala, a més, ha lamentat que fins aquest dimecres a les dues del migdia "no sabíem ni l'hora ni el lloc de sortida dels exàmens", quan habitualment es comunicava amb 48 hores d'antelació. El president ha afirmat que entenen la complexitat de la situació però demana una comunicació més "fluïda".