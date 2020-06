Rescaten una trentena de gossos d'una finca de Blanes dedicada a la venda il·legal

La Policia Local de Blanes va rescatar ahir una trentena de gossos d'una finca dedicada al comerç il·lícit d'aquests animals. Segons va informar l'Ajuntament del municipi en un comunicat, la instal·lació es trobava situada als afores del municipi –concretament al barri de Valldolig– i era gestionada per una persona que presumptament es dedicava a la cria i venda il·legal de cans de raça i hauria mantingut els animals en males condicions. El mateix comunicat exposa que el centre acumulava denúncies des de l'any 2014 i que la unitat del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra també l'havien investigat.

L'Ajuntament va detallar que de la trentena d'animals rescatats, 25 d'ells –la majoria Bracs de Weimar, Beagles i Teckels– seran cedits a la custòdia del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) –ubicat a Tossa de Mar– a través d'un conveni a tres bandes amb el propietari i el Consell Comarcal de la Selva perquè puguin ser adoptats o cedits en altres protectores. D'altra banda, segons les mateixes fonts, hi ha cinc cans que seguiran sota la custòdia del titular d'aquestes instal·lacions.

L'advocada animalista i regidora de l'Ajuntament, Marina Vall-llosada, va definir la finca com una «fàbrica de cadells», i va explicar que si bé els gossos estaven en bon estat, el lloc on vivien no complia les mesures adequades: «Les casetes dels animals no eren les adients ni tampoc estaven assistits per veterinaris», va concretar la regidora.



Els antecedents

L'Ajuntament va detallar que les investigacions realitzades per la Guàrdia Civil l'any 2014 «van localitzar anomalies a les cartilles veterinàries, manca de condicionament de les instal·lacions a les caneres, 38 gossos no censats, així com cria i manteniment de gossos de manera il·legal». Aquell mateix any, el consistori va iniciar un expedient sancionador que va quedar sense resolució. En paral·lel, l'amo dels animals havia demanat diverses vegades censar els animals o intentar legalitzar la finca, però com que no complia les condicions, sempre se li denegava.

Posteriorment, el març del 2015, la Guàrdia Civil va tornar a fer una nova inspecció, i a l'abril d'aquell any el propietari va demanar una autorització per legalitzar el nucli zoològic que li va ser denegada. Encara aquell mateix any, l'agost del 2015, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (URMA) va realitzar una inspecció.



Denúncia per un gos mort

Segons l'Ajuntament, l'octubre del 2019 un agent dels Mossos d'Esquadra li va comprar al propietari un gos de raça Brac de Weimar per 475 euros que en pocs dies va morir a causa de la 'parvovirus', fet que va denunciar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

Arran de la denúncia els Agents Rurals van fer una nova inspecció a la finca conjuntament amb la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos. Hi van trobar 48 gossos, un teixó dissecat, medicaments, xeringues fetes servir i receptes veterinàries antigues, entre d'altres. A més, també van localitzar manuscrits del propietari sobre pràctiques veterinàries, aparellaments de gossos i documents sobre transaccions econòmiques.

L'última inspecció a la finca va tenir lloc, precisament, ara fa poc més d'un mes. La va dur a terme la Policia Local, que va haver de muntar fins i tot un operatiu de vigilància perquè el propietari de la finca esquivava els requeriments dels agents, dient que no es trobava a lloc. La Policia va aixecar acta de les diferents irregularitats. Entre aquestes, que el lloc no té llicència per fer-hi activitat de nucli zoològic i que les instal·lacions no eren les adequades.