Salt Un tram de via verda ara és de «terra sòlid»

Un tram de la via verda de les hortes de Salt, a tocar del terme municipal de Girona, ha deixat de ser de sorra per ser de «terra sòlid», un paviment més dur que el que hi havia hagut en els darrers anys. Segons el Consorci de la Vies Verdes, que gestiona el vial, es tracta d'una «actuació de millora del ferm en aquest tram compartit amb vehicles». El ferm és terra sòlid que allarga el manteniment i millora la seguretat i confort dels usuaris que van a peu i en bicicleta. Recorden que ja es va usar a Palafrugell i a la costa Alou.