Salut contractarà 400 professionals de l'atenció primària aquest estiu

El Departament de Salut posa en marxa el Pla d'estiu d'enguany en un context de particularitats derivades de la COVID-19. En concret, es destinarà un import de 7,7 milions d'euros al reforç de la plantilla d'uns 436 professionals de l'àmbit de l'atenció primària. Enguany hi haurà una inversió addicional de cinc milions que se sumen als 2,7 ja previstos per tal de reforçar el sistema davant el període estival.

El Servei Català de la Salut realitzarà les mesures alternatives necessàries per garantir el servei a les persones que el puguin necessitar. Aquestes inclouen el reforç de l'atenció al domicili, facilitant l'accés al centre d'atenció primària (CAP) més proper i, entre altres, la potenciació d'eines d'atenció no presencial com La Meva Salut i l'eConsulta.

També es preveu que els centres d'atenció primària mantinguin la seva activitat fins a les vuit del vespre. A més, segons va informar Salut, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també reforça el dispositiu amb 24 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que realitzaran 31.020 hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les zones de costa, que al llarg de l'estiu augmenta significativament la població majoritàriament a Tarragona, Terres de l'Ebre, Garraf i Girona.

D'atra banda, Salut preveu reforçar amb uns 20 milions l'atenció primària entre setembre i desembre per estar preparats per l'augment de demanda si hi ha un rebrot del coronavirus. Aquest pressupost hauria de permetre la incorporació de professionals sanitaris, en la línia dels 436 que reforçaran el sistema aquest estiu. El director el Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va explicar que el reforç que es fa a l'estiu s'haurà de mantenir a la tardor, davant l'arribada de la grip estacional i un possible rebrot de la COVID-19. Va manifestar que encara és «prematur» concretar la xifra però no creu «que siguin menys de vint milions».

A més, va apostar perquè els recursos permetin estabilitzar plantilla.



Un centenar de proves a Lloret

Aquesta setmana es compleix un mes des que es van començar a realitzar, als centres d'atenció primària de Calella, Malgrat i Lloret de Mar, les proves PCR a pacients que presentessin símptomes compatibles amb la COVID-19.

Des del 18 de maig, des dels diferents centres d'atenció primària (CAP) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'han fet un total de 192 tests, dels quals només cinc han sortit positius. Per centres de Salut, al CAP Calella ha fet 46 proves (una positiva), al CAP de Malgrat de Mar ha realitzat 44 tests (un positiu) i el de Lloret de Mar n'ha practicat 102 (tres positius).

Les proves PCR es realitzen sempre sota criteri mèdic amb l'objectiu de detectar de forma precoç els casos de COVID-19, identificar els contactes i fer-ne un seguiment per aïllar-los i evitar així un focus de contagi. Cal recordar que aquelles persones que presentin simptomatologia s'han de posar en contacte telefònicament amb el seu centre de salut.