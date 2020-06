Salut notifica 14 nous positius per Covid-19 a Girona i manté el nombre de morts en 798

El departament de Salut ha notificat 14 nous positius per Covid-19 a la regió sanitària de Girona. El nombre d'infectats detectat a través de les proves PCR ja s'enfila fins als 7.023 casos.

El nombre de víctimes mortals es manté en les 798 persones, xifra que es va reportar en l'informe de Salut d'ahir després de l'increment de defuncions (2).

Els morts cal dir que majoritàriament s'han donat en centres hospitalaris i sanitaris (355) i residències de la gent gran (244). Però també hi ha persones que han perdut la vida al domicili (128) a causa del coronavirus o es té la sospita que estaven contagiats. Mentre que hi ha 71 víctimes mortals, de les quals Salut, encara no té clar les circumstàncies.

L'informe de Salut també informa que s'han donat vuit noves altes hospitalàries. És a dir, ja hi ha 2.699 persones al a regió sanitària que han sortit dels hospitals després de superar el virus.



Més de 70.000 casos a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 11 noves morts per covid-19, els mateixos que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.491.

A banda, s'han detectat 151 nous casos positius testats (set menys) i ja se supera la xifra dels 70.000 casos positius, amb un total de 70.062.

D'entre les víctimes, 6.820 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (onze més), 4.091 ho han fet en una residència (cinc més) i 792 al domicili (un més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 788 (sis menys). Fins ara hi ha hagut 4.122 persones ingressades greus i actualment en són 75, una més que fa 24 hores.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus