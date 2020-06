El sector turístic inicia avui la seva pròpia desescalada amb l'arribada dels barcelonins

El sector turístic gironí es prepara, ara sí, per l'inici de la temporada d'estiu més incerta de les últimes dècades, pendents de l'evolució de la pandèmia i del comportament dels turistes, tant nacionals com estrangers. De moment, la primera prova de foc arriba a partir de demà, quan Lleida, Barcelona i la seva àrea metropolitana entraran en la fase 3 de desconfinament i, per tant, es permetrà la mobilitat entre les regions sanitàries de tot Catalunya. Tot fa preveure que milers de barcelonins, doncs, es desplaçaran durant els propers dies cap a la Costa Brava, tal com succeeix habitualment a aquestes alçades de l'any, i més coincidint amb la revetlla de Sant Joan. A partir de dissabte, també es permetrà l'arribada de turistes internacionals.Tot això fa que el sector turístic gironí comenci a sortir del seu hivernament forçós i posi de manifest les mesures que ha adoptat per tal d'evitar una nova propagació del virus.

A partir d'avui, l'entrada de Barcelona i Lleida a la fase 3 de la desescalada permetrà moure's sense cap tipus de restricció per tot Catalunya. Després de més de tres mesos, els habitants de la capital catalana i la seva àrea metropolitana podran desplaçar-se sense problemes arreu del territori, el que fa preveure una allau de sortides -especialment a partir de divendres a la tarda- en direcció a destins com la Costa Brava i zones de l'interior de les comarques gironines.

Durant el confinament, moltes poblacions turístiques de la Costa Brava s'han intentat blindar d'aquells que, de forma irregular, intentaven arribar a la seva segona residència saltant-se el confinament. També a la mateixa capital van posar en marxa controls per evitar una sortida en massa de vehicles. Per exemple, coincidint amb la Setmana Santa, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona muntar un dispostiu per evitar la sortida de fins a 450.000 vehicles, que són els que habitualment surten de la capital durant les operacions sortides de vacances.

Ara, el govern català establirà una regulació pròpia immediatament després que tot Catalunya entri a la fase 3 de la desescalada. «No regularem la fase 3, sinó directament la nova etapa», va explicar dimarts la portaveu, Meritxell Budó. Segons la Generalitat, Catalunya s'estarà el «mínim imprescindible» en la tercera fase: «Unes hores o un dia», va apuntar. Segons Budó, la Generalitat no s'esperarà fins al final de l'estat d'alarma, sinó que aprofitarà el cap de setmana per «esponjar» l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Budó va concloure que la decisió té l'aval dels criteris mèdics i que l'executiu ja té el marc regulatori d'aquesta «nova etapa».

A l'espera de compovar quin acaba essent el comportament real dels turistes, el sector es prepara per a una temporada «atípica» que aposta, clarament, pels mercats locals. A Catalunya, es preveu que els visitants seran bàsicament del territori, gastaran menys diners i buscaran localitzacions allunyades de la ciutat, amb preferència per allotjar-se en apartaments turístics o cases rurals.

Un 52,2% dels catalans viatjarà aquest estiu, segons una enquesta impulsada per la consultoria turística Tourislab. El 47,8% restant no té previst viatjar, bàsicament per la incertesa i desconfiança davant la pandèmia i les mesures higièniques adoptades (33,7%), així com els problemes econòmics (30,3%).

Del percentatge de catalans que té previst viatjar, el 52,1% passarà les vacances d'estiu al territori, el 28,2% viatjarà per la resta de l'Estat i el 19,7% anirà fora d'Espanya. El principal motiu de l'elecció de Catalunya com a destinació és el suport a l'empresa local, amb un 64,4% dels enquestats. En aquest context, les comarques gironines es poden considerar afortunades, ja que la Costa Brava i els Pirineus es preveuen com dues de les destinacions prioritàries. Probablement, molts visitants apostaran per localitzacions properes a la natura, on puguin gaudir dels dies de desconnexió «amb absoluta llibertat» i sense aglomeracions, per evitar el risc de contagi. «Algunes zones de l'interior del país i els Pirineus poden arribar a tenir el cartell de complet aquesta temporada», ha manifestat el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font.

De moment, la majoria dels càmpings de les comarques gironines reobriran les seves instal·lacions a partir de demà divendres, i el primer cap de setmana de juliol la pràctica totalitat dels establiments ja estarà en ple funcionament. Segons ha anunciat l'Associació de Càmpings de Girona, els establiments iniciaran la nova temporada amb les màximes garanties d'higiene i seguretat tant per als treballadors com per als clients, fent un seguiment estricte els protocols establerts. «Les instal·lacions estan preparades, amb totes les mesures d'higiene i seguretat i amb els equips formats per poder-les aplicar; i els empresaris del sector hem adquirit un ferm compromís amb el compliment dels protocols», assegura el president de l'entitat, Miquel Gotanegra. Tot i això, des de l'associació lamenten que la «poca claredat» en la data d'obertura de les fronteres ha perjudicat un sector on el 80 per cent del clients són estrangers. «L'anunci d'avançar l'obertura de fronteres arriba tard, el públic internacional no s'organitza les seves vacances amb set dies d'antelació», han lamentat des de l'entitat.

Dins de l'àmbit de la gastronomia, comencen a sortir cada cop més noves iniciatives. Els xefs Quim Casellas del restaurant Casamar o Albert Sastrengener del Bòtic han optat per cuinar a les cases d'alguns clients, una via de negoci també han adoptat els restaurants Godard de S'Agaró o els Pescadors de Llançà. Per altra banda, diversos cellers han optat per ampliar les zones de pícnic a l'aire lliure i fer tastos de vins amb un dinar entre vinyes.