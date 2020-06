Els SPA i balnearis gironins es preparen per la reobertura amb més neteges

Els centres de benestar, SPA i balnearis gironins ja ultimen els preparatius per a la reobertura i alguns d'ells ja reben els primers clients. És el cas d'Aqva Banys Romans de Girona, un petit SPA al Barri Vell que des del cap de setmana passat està obert al públic. Un dels seus fundadors, Gabriel Rebollo, ha detallat que "la variació ha estat poca" ja que el centre tenia molts protocols de neteja, però que ara han "ampliat" per evitar contagis. Per la seva banda, el balneari de Vichy Catalan de Caldes de Malavella (Selva) serà un dels primers de tot l'estat espanyol en obrir. Ho farà el dilluns 22 de juny amb un aforament més reduït en què "s'ha primat la seguretat dels usuaris i dels treballadors", segons el seu director, Diego Piedra.

Els SPA i balnearis de la demarcació de Girona ja comencen a encarrilar la reobertura. La majoria d'ells fixen les dates a principis de juliol, tot i que els més atrevits ja han obert les portes. Un d'ells és Aqva Banys Romans de Girona, un centre termal que des del divendres de la setmana passada rep els primers clients després de tres mesos de tancament. El seu fundador, Gabriel Rebollo, ha detallat que els usuaris pràcticament no han notat cap canvi respecte abans.

El principal motiu és que el centre ja tenia diversos protocols de neteja i ara, tan sols els han "ampliat" per evitar qualsevol contagi. Abans, els usuaris agafaven la tovallola del vestuari abans d'entrar al centre, mentre que ara la deixaran a dins de la taquilla. A més, Rebollo ha detallat que les taquilles estaran tancades i ells aniran obrint les que estan suficientment distanciades per garantir els dos metres entre cada client. Una vegada una persona acaba de fer servir una taquilla, el personal la desinfecta i d'aquesta manera torna a estar a punt pel següent.

A partir d'aquí, s'han instal·lat alguns cartells recordant les distàncies de seguretat i s'ha limitat l'aforament de piscines i saunes. Tot i així, Rebollo ha recordat que el centre termal ja tenia un aforament molt reduït abans de la pandèmia per "garantir una atmosfera de tranquil·litat i desconnexió". Abans hi podien haver un màxim de dotze persones cada hora a les instal·lacions, mentre que ara ho han reduït a sis.

Per altra banda, el fundador del centre ha detallat que fins ara l'aigua ja l'escalfaven "a més de 60º" per evitar la presència de legionel·la i aquesta temperatura és suficient per matar el virus. Dins de les piscines, Gabriel Rebollo ha assegurat que "s'ha demostrat que amb la cloració es pot eradicar el virus" i això minimitza qualsevol contagi a l'aigua. Per altra banda, les saunes també estan protegides perquè la temperatura és superior als 60º i això destrueix la presència del coronavirus.

El balneari Vichy Catalan, dels primers en obrir de tot l'Estat

Per la seva banda, el balneari de Vichy Catalan de Caldes de Malavella obrirà les portes el proper dilluns 22 de juny. El seu director, Diego Piedra, ha avançat que serà "un dels primers de tot l'Estat" en reobrir al públic. Ho farà amb una reducció important de l'aforament a la zona termal. Si abans de la pandèmia hi solia haver entre 40 i 50 clients al mateix temps, ara n'hi haurà un màxim de 15. El director del balneari ha detallat que "s'ha primat la seguretat dels usuaris i dels treballadors" abans que la capacitat màxima que es podia autoritzar a l'espai. A més, Piedra ha detallat que han format a tots els professionals per garantir que no hi hagi contagis durant els tractaments del balneari.

El balneari també ha rebut el segell de qualitat d'Oliver Rodés 'Stop covid-19' que emet un laboratori especialitzat en la desinfecció d'espais. Segons Piedra, el balneari gironí és "l'únic de l'Estat" amb aquesta distinció.

En paral·lel, el centre i l'hotel ha creat circuits per tot l'edifici per evitar el creuament de persones. Una de les curiositats és que els clients només podran pujar per la part dreta de l'escala principal modernista, mentre que els que baixin ho faran pel costat esquerra. A més, es prendrà la temperatura a tots els clients i aquells que estiguin a més de 37,5 graus no podran accedir al recinte.

Una màquina purificadora de la NASA

El balneari també ha comprat diverses màquines purificadores per desinfectar l'aire. Tot i que al principi el centre es plantejava tenir una màquina d'ozó. El director del balneari, però, ha detallat que "les darreres indicacions ho desaconsellaven" i per això van buscar una alternativa.

Es tracta d'una màquina "desenvolupada per la NASA" que purifica l'aire a través de ions i rajos ultravioletes. "Fa circular un aire purificat" amb substàncies químiques "que maten qualsevol virus i bacteris en superfícies" com ara cortines, taules o la mateixa roba de la gent.

Tot i no haver obert les portes, Diego Piedra ha destacat que ja porten setmanes amb molta gent que truca per interessar-se en poder anar al balneari. Segons el director, el jardí amb què compta el complex modernista transmet seguretat i per això desperta interès entre la clientela. De moment, de cara a la revetlla de Sant Joan ja tenen més de 70 reserves i per a la tardor l'ocupació supera el 40%.