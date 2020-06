Treball resol que Educació va incomplir la llei

La Inspecció de Treball va donar ahir la raó a CCOO en la denúncia que va fer el sindicat sobre la falta de negociació en el pla de la Generalitat que ordenava reobrir els centres educatius a la recta final del curs. L'anunci de les condicions que va fer el 20 de maig el conseller d'Educació, Josep Bargalló, –en el qual es preveia, pel mes de juny, la reactivació dels centres que es trobessin en fase 2 de desescalada– va aixecar crítiques entre els sindicats per no haver estès la mà a dissenyar les mesures conjuntament amb equips directius i organitzacions sindicals.

Comissions Obreres va presentar una denúncia cinc dies més tard a Inspecció de Treball i aquesta ja ha admès que, efectivament, el departament d'Educació «va incomplir la llei en negar-se a negociar les condicions de reobertura dels centres en fase de 2 de la desescalada». Per aquest motiu, segons va apuntar l'agència Efe, ja se li va requerir ahir mateix que «amb caràcter immediat, consulti els delegats de prevenció en relació amb les mesures preventives derivades del risc de la covid-19».



Els sindicats demanen la dimissió

Després fer-se pública la resolució, CCOO va tornar a «exigir a la conselleria, ara encara amb més arguments legals, que se senti a negociar les condicions de retorn als centres, en un marc que abasti a totes les treballadores de l'educació».

Comissions Obreres també va demanar a la resta de sindicats «coordinar accions amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació en les millors condicions i el respecte a les condicions laborals de totes les treballadores, docents o no docents, de centres públics o concertats del servei públic d'Educació». Així mateix, CCOO ha observat que els efectes pràctics de la resolució pel que fa a les condicions d'obertura dels centres «es veuen molt limitats per la decisió d'USTEC» de dur l'obertura dels centres docents al al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, apunten.

De fet, tots els sindicats van carregar contra Bargalló el mateix dia de l'anunci del pla de reobertura, de tal manera que fins i tot cinc d'ells –Ustec·Stes, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT i CGT– van signar un comunicat conjunt en què demanaven la dimissió del conseller per «no escoltar» els treballadors i derivar la responsabilitat de la reobertura de centres en fase 2 a les direccions i el personal.

En aquest comunicat, mostraven la seva «preocupació i malestar» amb el pla per no haver-se negociat amb els ells i la comunitat educativa, i consideraven que aquesta falta de negociació deixa en vulnerabilitat els treballadors dels centres, els alumnes i la salut pública en general. A més, lamentaven que el pla no concreta suficientment com haurà de desenvolupar-se la tornada als centres i amb quins recursos, «i deixa a l'arbitri de les direccions l'última concreció atenent a l'autonomia de centres».



Incompliment de la llei

La denúncia de la Federació d'Educació de CCOO al·legava que des de la Generalitat s'havien «imposat unes normes d'obertura dels centres en fase 2», sense haver complert amb l'obligació de negociar prèviament, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Inspecció de Treball assenyala que el Departament no va consultar les persones delegades de prevenció i que «va prendre la decisió d'adoptar el pla d'obertura i les instruccions de desplegament sense buscar les opinions o sense intentar conèixer el judici de les persones delegades de prevenció», i que va vulnerar les competències atorgades a aquestes persones.