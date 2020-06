La UdG iniciarà el curs combinant docència presencial i a distància

La Universitat de Girona (UdG) començarà el curs 2020-2021 combinant docència presencial i virtual, per tal d'adaptar-se als possibles escenaris que la COVID-19 generi a la tardor. El rector, Quim Salvi, va explicar ahir que la voluntat és anar tornant de forma progressiva a la presencialitat, però que s'aniran adaptant a la situació sanitària que hi hagi a cada moment. Per això, han decidit començar el curs amb un model educatiu híbrid que combini les activitats presencials, semipresencials i a distància, intentant extreure el màxim valor afegit de cada modalitat.

De la mateixa manera, la Universitat recomanarà als seus estudiants, de forma generalitzada, evitar la mobilitat internacional -per exemple, les populars beques Erasmsus- durant el primer semestre, tot i que es podran fer excepcions en funció de la situació que hi hagi al país de destí i el curs en què es trobi l'estudiant. A més, Salvi preveu que les restriccions de la mobilitat els farà disminuir la matriculació d'estudiants internacionals, tot i que preveu que augmenti també la matrícula de joves gironins que renunciïn a anar a estudiar a fora. Salvi va explicar que, en total, la COVID-19 haurà deixat un impacte de 7,4 milions a la UdG, i confia que la Generalitat ajudi les universitats perquè formen part del sistema públic d'educació català.

El rector no va concretar quin percentatge de formació es farà de forma presencial i quina virtual a partir del mes de setembre. Tot i això, ha explicat que, a l'hora de programar les activitats presencials, es farà evitant les aglomeracions a les entrades i sortides dels edificis; augmentant el nombre d'hores dels estudiants a l'aula per tal de reduir-ne la mobilitat i prenent totes les mesures de seguretat. Pel que fa a les activitats a distància, es programaran dins d'un horari per tal que tant estudiant com professorat puguin portar el ritme establert.

Pel que fa al curs actual, que està a punt d'acabar, es mantindrà la modalitat no presencial. Salvi considera que és necessari mantenir la prudència i garantir la protecció de les persones més vulnerables o que hagin patit d'aprop els efectes del coronavirus. «Abans de valorar el retorn a la presencialitat cal tenir en compte que molta gent, tant estudiants com treballadors i professorat, han patit situacions molt complicades», va indicar el rector, que per aquest motiu va defensar el manteniment del teletreball fins a final de curs. Tot i això, va explicar que l'entrada de la regió sanitària de Girona en el procés de desescalada ha fet que la UdG permeti la presencialitat en alguns casos molt concrets: en l'activitat de recerca, serveis admiinstratius, pràctiques externes i pràctiques vinculades als treballs finals de grau, de màster o doctorats. En canvi, les classes i avaluacions que falten es faran totes de forma no presencial.

De cares a l'inici del curs vinent, Salvi compta que el curs acadèmic començarà en les dates previstes i que per tant no hi haurà endarrerirments a causa de la Covid-19. Segons va indicar el rector, a l'hora de matricular-se els estudiants ja tindran per escrit una previsió de la nova organització universitària i la distribució de les assignatures. Salvi va explicar que la universitat garantirà la seguretat de les persones més vulnerables i sensibles a la COVID-19, i determinarà si necessiten una protecció especial. En el cas que es tracti de professorat o personal d'administració serveis, pot ser que per prescripció mèdica hagin d'allargar durant més temps el teletreball. A més, el personal de la universitat també rebrà formació bàsica relacionada amb la seguretat i salut. «Estem entomant un repte històric, dels més importants de les últimes dècades i del qual estic segur que se'n parlarà en els llibres d'història, i tota la feina que hem fet ha estat pensant en els més vulnerables, tot i que esperem poder recuperar l'activitat presencial poc a poc», va assenyalar Salvi.

De moment, però, la incertesa de quina serà la situació sanitària a la tardor fa que hagin de fer una programació molt flexible en què es puguin combinar les classes presencials i a distància, i que les metodologies es puguin adequar a la situació de cada moment. «Intentarem adaptar-nos a la situació sanitària que hi hagi, ja que ara ens pot semblar que és una però pot anar canviant en funció de si hi ha rebrots, si s'ha de modificar el grau de confinament...» , va advertir el rector. Tot i això, el representant universitari va assegurar que el professorat s'esforçarà per treure el màxim de rendiment a la situació que hi hagi: «No es tracta que s'hagi de fer a distància exactament allò que es feia de forma presencial, sinó que hi haurà l'oportunitat d'aplicar noves metodologies docents».