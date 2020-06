Acaben les obres de reparació del pont d'Es Sortell de Cadaqués

Les obres de reparació del pont d'Es Sortell de Cadaqués que va quedar afectat pel temporal Gloria han acabat. Aquest dilluns, dia 15 de juny, l'empresa TRAGSA va concloure els treballs en aquesta infraestructura sota la supervisió del Servei Provincial de Costes de Girona. Una obra que ha comptat amb un pressupost de 32.500 euros i que és la primera a acabar de les tres que la Secretaria d'Estat de Medi Ambient va declarar d'emergència al litoral gironí després del pas del temporal.

Les altres dues són a l'Escala es preveu que acabin a meitat del mes de juliol i a Castell Platja d'Aro, que s'allargaran fins el setembre. Els treballs al pont d'Es Sortell han consistit en la demolició d'un pilar i la seva posterior reconstrucció. Han estat unes obres laborioses i fetes per especialistes en la col·locació de pedres.

Les obres formen part del projecte del Ministeri per a la Transició Ecològica, amb conformitat amb el que estableix l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per reparar els danys ocasionats per la borrasca Gloria, del mes de gener passat, per valor d'un import aproximat d'1,24 milions d'euros (MEUR) amb càrrec als crèdits del Fons de Contingència que s'habilitin per part del Consell de Ministres.

La platja d'Es Sortell situada a un quilòmetre del sud del nucli poblacional de Cadaqués. Just davant de la platja hi ha un mirador. És un promontori entre la platja i un pas del mar. El promontori és conegut com a l'illa d'Es Sortell. La separació queda coberta pel pont de pedra que ara s'ha acabat de reparar. Es tracta d'un dels llocs més bells de la Costa Brava. El pont és molt usat perquè és molta la gent que el traspassa per accedir al mirador des d'on es pot contemplar molt bé la badia de Cadaqués. A una banda i altra del pont s'hi assenten les pinedes característiques de la Costa Brava. Situada al mig de la badia, des de la platja d'Es Sortell es visualitza la imatge característica del poble blanc de Cadaqués. Es tracta d'una platja de 55 metres de llarg per 10 d'amplada. e.

