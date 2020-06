Un altre brot a Alemanya obliga a posar un edifici amb 700 persones en quarantena

Els prop de 700 habitants d'un bloc d'habitatges de Göttingen, al centre d'Alemanya van quedar des d'ahir en quarantena, després de ser verificats uns 100 contagis amb la COVID-19 en aquest edifici, segons van indicar les autoritats del land de Baixa Saxònia.

La mesura va ser adoptada per considerar-se que entre els habitants de la totalitat del bloc hi ha alta probabilitat d'infecció per contacte directe amb els seus veïns. Amb això la taxa de contagis en l'última setmana en aquesta ciutat se situa en 44,86 per 100.000 habitants; és a dir, fregant els 50 per 100.000 habitants, topall a partir del qual es considera que s'han d'establir paràmetres especials. Aquest brot segueix el detectat aquesta setmana en set blocs d'habitatges del popular districte berlinès de Neukölln, on van quedar en quarantena 370 llars.



Càrniques i mariscos

Al costat d'aquests casos entre edificis d'habitatges s'ha desfermat l'alarma així mateix al país per les infeccions aparegudes entre treballadors d'escorxadors i plantes de productes carnis. El cas més recent s'ha donat a Gütersloh, a l'oest de país, amb 650 positius.

La planta va quedar tancada ahir a la nit. Molts dels treballadors de la planta càrnia de Gütersloh procedeixen de Romania i altres països de l'est d'Europa. Estan allotjats en pavellons de la pròpia empresa. Aquests nous brots qüestionen principalment la gestió de les autoritats dels estats federats afectats.

Mentrestant, a la Xina, el cap d'epidemiologia del Centre xinès per al Control i la Prevenció de Malalties, Wu Zunyou, va afirmar ahir que el brot de coronavirus detectat dijous passat a Pequín «està controlat» gràcies a les mesures adoptades per contenir-lo. « En els propers dies seguirem veient nous casos confirmats, però la transmissió del virus està sota control, de manera que la corba s'anirà aplanant poc a poc. El brot està controlat», va afirmar Wu.

Segons l'epidemiòleg, aquest tipus de brots, com el que ha deixat fins ara 158 casos a la capital, eren «d'esperar» i «podrien haver aparegut en qualsevol lloc», però afortunadament «Pequín ha actuat ràpid». L'expert va opinar que l'origen d'aquest brot està relacionat amb l'emmagatzematge de marisc en mercats a baixa temperatura i amb humitat.