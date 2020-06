Catalunya entra en la «nova normalitat» gestionada per la Generalitat

Catalunya s'aixeca avui dins la «nova normalitat», que el Govern de Quim Torra ha rebatejat com a «etapa de represa». Després d'un breu pas – de 24 hores– de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida en la fase 3, ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, va signar un decret que estableix la competència de l'administració catalana per autogestionar el procés final de desescalada. I això que vol dir? Doncs que queden sense efectes les mesures de l'estat d'alarma –que s'acaba aquest dissabte– i que finalitzen les restriccions de mobilitat dins el territori català –la mobilitat entre comunitats autònomes no serà possible fins diumenge.

En una reunió celebrada ahir, el Procicat –òrgan format per les conselleries de Salut i Interior de la Generalitat– va establir les normes que han de regular aquest nou escenari a Catalunya. Torra va anunciar el contingut de l'esmentat decret en una roda de premsa escudat per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. Una nova etapa que, segons el president, ha d'estar «sempre regida per criteris de claredat i rigor».



Alguns canvis

Com a novetat, Torra va anunciar canvis en els aforaments durant aquesta etapa «de represa». Així, fins al pròxim 25 de juny, l'aforament màxim en espais tancats serà del 50%, mentre que si es tracta d'un espai obert s'estendrà fins al 75%. La consellera de Salut va insistir que la norma general continuarà sent respectar el metre i mig de separació interpersonal i en el cas dels aforaments dels locals, els recomana calcular-lo garantint els 2,5 metres quadrats per persona.

A partir del 25 de juny Vergés va detallar que es produirà un «canvi» en la reglamentació. Desapareixeran els percentatges i seran els propis ciutadans els qui hauran de garantir que es compleix la distància d'un metre i mig respecte a la resta d'individus que hi hagi en els espais, siguin oberts o tancats. Per a llocs molt concorreguts, el Procicat estableix l'obligació de sectoritzar els espais. En el cas dels llocs tancats, amb límit de mil persones –el doble en el cas que hi hagi localitats preassignades– i de dues mil persones per als espais a l'aire lliure. Tots aquests llocs hauran de tenir accessos d'entrada i sortida diferenciats i controls dels fluxos de circulació de la gent per evitar aglomeracions.



Plans sectorials

La resolució del Procicat també estableix que caldrà aprovar plans sectorials per a una quinzena d'àmbits d'activitat, com universitats, serveis socials, centres docents, transports, establiments comercials, d'hostaleria i restauració, turisme, locals d'oci nocturn, lleure infantil, fires i congressos, instal·lacions esportives, equipaments culturals o festes i esdeveniments populars. Els plans sectorials ja aprovats durant les fases de la desescalada s'hauran d'adaptar a la nova situació. Vergés va remarcar que en aquesta nova etapa «el més important és l'autoresponsabilitat de tota la ciutadania», ja que caldrà «conviure» amb el virus mentre no hi hagi vacuna ni un tractament efectiu.



Responsabilitat ciutadana

En aquest sentit, la resolució estableix una sèrie de mesures de protecció individual que haurà d'adoptar la ciutadania, entre les quals hi ha la higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l'aire, el manteniment de grups de convivència habituals el més estables possible, i l'ús de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. També es marca la preferència d'espais lliures a l'hora de fer activitats, la ventilació correcta d'espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies. Aquestes normes també són exigibles als titulars d'empreses o establiments d'ús públic, i s'ordena que els responsables d'activitats garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables per minimitzar el temps d'estada a l'interior de locals i que facilitin la seva mobilitat a l'interior. També es demana que aquelles persones que tinguin símptomes de covid-19 contactin amb el sistema públic de salut i segueixin les indicacions d'aïllament.

Pel que fa a les reunions familiars i activitats socials, la resolució no posa cap límit concret de persones però sí estableix una sèrie d'indicacions. Es podran fer de manera preferent amb les persones que mantenen un contacte molt habitual, «sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin» i «sempre que es respectin les normes de protecció individual». Es considera aglomeració quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres de seguretat.



Incerteses a Salut

Preguntada sobre si la societat s'ha de preparar per a confinaments puntuals en les properes setmanes quan es detecti un brot important, com està passant a la Xina o Alemanya, la titular de Salut va destacar que la resposta «no té per què ser un confinament», sinó que es poden aplicar altres mesures per «actuar com a barrera de contenció», però no va aprofundir més en aquesta qüestió tot i que fa dos dies l'epidemiòleg Oriol Mitjà donava per «fet» que hi hauria rebrots a la tardor.

Interpel·lada per les residències, un dels llocs més vulnerables i on la covid-19 ha afectat amb més crueltat, Vergés va emparar-se amb el pla de desconfinament basat en la classificació segons si no tenen casos del virus (verdes); si en tenen algun però els espais estan ben sectoritzats i amb zones netes (taronges) o si encara hi ha risc de contagi (vermelles). La consellera va assenyalar que estan treballant en un pla de contingència per preparar les residències en aquest marc. Pel que fa al sistema sanitari, la consellera va destacar que en surt «reforçat».



La visió empresarial

El secretari i portaveu de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Xavier Soy, apunta que la «nova normalitat» afectarà principalment el sector turístic, que resta pendent de l'obertura de fronteres prevista per al 21 de juny: «S'espera un increment de moviments i de persones que poden arribar a Girona i això afectarà positivament al sector turístic i comercial. Els altres sectors no crec que experimentin cap canvi substancial perquè ja havien fet un retorn progressiu».

Interpel·lat per si hi ha empresaris que hagin tancat a causa de la covid-19, Soy afegeix que «de moment no ens consta que hi hagi empreses que hagin hagut de tancar, deixant de banda el sector turístic i comercial, la resta treballen amb una certa normalitat. La preocupació és veure si de cara a la tardor això continua o si es ralentitza». Pel que fa a un possible rebrot, Soy manifesta que «la sensació és que si hi torna a haver un confinament com el que hem viscut l'impacte econòmic seria molt gran, però potser a les empreses no les agafaria tant amb el peu canviat perquè tindrien més una resposta en aquest sentit».