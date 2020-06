Cinc denunciats per traslladar toxicòmans a la Jonquera

La Policia Local de la Jonquera, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han denunciat un total de cinc persones a través d'un dispositiu orientat a trobar conductors que faciliten el trasllat de toxicòmans.

Quatre de les actes s'han aixecat per infraccions de trànsit i una cinquena per tinença il·lícita d'armes. A més, també els agents també han immobilitzat un vehicle. L'operatiu ha aturat un total de sis vehicles, entre els quals es troben quatre taxis, per tal de descobrir quines són les persones que ajuden els toxicòmans a arribar fins al centre de la vila i aquests poden comprar substàncies estupefaents.



Col·laboració policial

En aquest control hi ha participat diverses dotacions de la Policia Local, una unitat de transport dels Mossos d'Esquadra, agents de la Policia Nacional i també una unitat canina.

Des del cos local de la Jonquera han alertat que fan una vigilància estàtica dels punts sospitosos de compravenda de drogues, com ara un habitatge que es troba situat al carrer Major.