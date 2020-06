Confinament, un pas enrere per a les persones amb Alzheimer

Els cuidadors i cuidadores de persones amb Alzheimer han vist amb preocupació com el confinament comportava més problemes de conducta i agressivitat, i també com els episodis de desorientació s'accentuaven. Ara, però, quan la desescalada ja permet més marge de moviment i visites a l'hospital, els metges i especialistes han pogut tornar a estar en contacte directe amb el pacient i han pogut valorar si aquests mesos de tancament han suposat una reculada en les capacitats cognitives.

Doncs sí, hi ha hagut un pas enrere. «La capacitat cognitiva ha baixat un pèl», va explicar a Diari de Girona el coordinador de la Unitat de Trastorns Cognitius del servei de neurologia a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, Toni Turon. «Intento ser optimista i que això pugui ser en la majoria dels casos una cosa transitòria», va apuntar. Les primeres conclusions confirmen les sospites de les persones cuidadores –en el 80% dels casos familiars directes i també, en la gran majoria, dones– i, efectivament, s'ha detectat una davallada, tot i que val apuntar que «lleu».

Es tracta de valoracions qualitatives, segons l'examinació i observació que han pogut fer en les visites presencials, telemàtiques (tot i que en aquest cas, és més complicat examinar el pacient), i també de la teràpia de rehabilitació cognitiva que les neuropsicòlogues han pogut reprendre presencialment.

Afortunadament, les sessions de rehabilitació ja es van poder tornar a posar en marxa a la fase 2 de desescalada, ara fa pràcticament tres setmanes, a l'Hospital de Dia de Trastorns Neurocognitius, ubicat al mateix complex del Santa Caterina, a l'edifici sociosanitari La República.

En comptes de fer els grups habituals d'entre vuit i deu persones, la nova normalitat ha dividit la ràtio a la meitat, i actualment les sessions es fan en grups reduïts de quatre persones.



«Important» poder veure a gent

Ara toca anar recuperant de mica en mica tot el que es feia abans del confinament, també depenent de la fase evolutiva de la malaltia. «Ja és un pas molt gran poder sortir a passejar i fer exercici», subratlla el neuròleg. A més, el confinament també ha portat aparellat el deteriorament físic i una pèrdua d'habilitats motrius, com l'agilitat en vestir-se, ja que la majoria, amb edat avançada, també pateixen problemes de mobilitat i patologies físiques com l'artrosi.

«És molt important pels pacients poder veure gent», afegeix. Ara bé, per molt que el confinament hagi arribat, de moment, a la fi, la rutina habitual no escaparà de la petja que ha deixat el coronavirus: s'haurà de conviure amb les mesures de prevenció com ara rentar i desinfectar-se sovint les mans, posar-se mascareta, etc. I, segons Turon, la mascareta suposa un obstacle més, ja que comporta problemes de comprensió al pacient i agreuja la desorientació en no poder veure les cares.



Reobertura de centres de dia

A més, Turon també va posar de relleu la reobertura imminent dels centres de dia, ja que afavorirà les persones amb algun tipus de demència (segons l'OMS entre el 60% i 70% de demències són causades per l'Alzheimer). Les pautes publicades pel Departament de Salut assenyalen que a partir de la fase 3 s'inicia l'obertura dels centres de dia i centres d'atenció diürna, i si forma part d'una residència, s'ha de garantir la separació d'espais i personal.