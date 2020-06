Crida urgent de voluntaris a Girona pel Banc dels Aliments

Ja fa dies que el Banc dels Aliments de Girona es troba «desbordat» de feina al magatzem per fer front a la demanda excepcional com a conseqüència dels estralls econòmics i socials de la pandèmia i el confinament. Entre el 14 de març i el 14 de juny, l'entitat ha registrat prop de 10.000 beneficiaris més que en aquest mateix període de 2019, la qual cosa suposa un increment del 31%.

Per fer-hi front, en aquests últims tres mesos han entrat un total de 456 tones de menjar, per valor de 846.000 euros. Com que és molt més que el que rebien normalment per aquestes dates –54% més que aquest període de l'any passat–, l'activitat s'ha vist multiplicada al magatzem, on es necessiten més mans per classificar i fer l'embalatge dels productes.

Una de les últimes entrades d'aliments són les 252 tones de productes del Programa 2020 del Fons d'Ajuda Alimentària a les Persones Desafavorides (FEAD, segons les sigles en anglès), impulsat per la Unió Europea amb la col·laboració del Govern espanyol. En total, aquesta primera fase del programa aporta 500 tones d'aliments a la província de Girona, una meitat distribuïda pel Banc dels Aliments i l'altra meitat per la Creu Roja. Falten dues fases més, previstes pel setembre de 2020 i febrer del 2021. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va visitar dimecres el magatzem amb motiu de la recepció d'aquesta partida.



«Ens sobrepassa»

«En algunes hores, la feina que ens exigeixen les circumstàncies ens sobrepassa», va declarar, ahir, el president del Banc dels Aliments a Girona, Frederic Gómez. «Sobrepassa el que poden fer els voluntaris actuals, per això demanem més voluntaris», va assenyalar. A més, també han comptat amb algunes baixes dels voluntaris habituals perquè són població de risc, en motiu d'edat o patologies prèvies. Tot i que s'han incorporat alguns voluntaris joves, encara no són suficients en les hores punta de més volum de feina. Per aquest motiu, l'entitat ha fet una crida a la ciutadania perquè hi vagi a col·laborar i que hi contactin a través del telèfon 972 22 34.