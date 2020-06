El Govern espanyol destina 4.262 milions a impulsar el sector turístic

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que l'executiu posarà en marxa un pla d'impuls al sector turístic dotat amb 4.262 milions d'euros, que busca la transició cap a un model econòmic «més sostenible i inclusiu aprofitant el posicionament del sector com a indústria estratègica».

Aquest nou pla d'impuls del sector turístic consta de 28 mesures que s'articulen entorn de cinc línies d'actuació: la recuperació de la confiança en el destí, la posada en marxa de mesures per a reactivar el sector, la millora de la competitivitat de la destinació turística, la millora del model de coneixement i intel·ligència turística i una campanya de màrqueting i promoció.

El pla està dotat amb 4.262 milions d'euros. Amb aquesta quantitat s'eleva a 19.535 milions el suport del Govern al sector turístic, ja que des de l'inici de la pandèmia s'han activat diferents mesures de xoc per donar suport a l'economia espanyola, que han suposat una injecció de 15.273 milions en aquest àmbit.

El president del Govern va assegurar en la presentació del pla, feta al Palau de La Moncloa al costat de sis ministres i representants de sindicats, empresaris i comunitats autònomes, que «Espanya torna a obrir-se al turisme».

«Som líders mundials. Per això, cada pas que fem serà un pas segur. Ho farem sempre amb responsabilitat i prudència demostrant que Espanya és un destí segur i saludable», va assegurar el cap de l'executiu, que va afegir que el pla és «imprescindible i determinant» per al rellançament de l'economia espanyola.

El primer dels pilars d'acció consistirà a recuperar la confiança d'Espanya com a destí segur, de manera que s'hi destinaran 200.000 euros. A més, per a mesures de reactivació del sector s'han previst 3.362 milions d'euros, als quals se sumaran altres 859 milions per a la millora de la competitivitat del sector impulsant un model basat en la sostenibilitat i la digitalització.

«La indústria s'ha d'adaptar, preparar-se per aprofitar el potencial de les tendències globals», va indicar Sánchez, advocant per impulsar l'estratègia de turisme sostenible «per establir les bases del model turístic del futur».

Altres pilars del pla seran la potenciació de la intel·ligència turística a través de la creació d'un nou observatori (3,1 milions d'euros) i l'impuls d'eines de màrqueting per posicionar a Espanya com a destí segur i sostenible i ajudar a la reactivació dels mercats nacionals i internacionals (38,1 milions d'euros). «És hora d'avançar, és hora d'impulsar de nou el sector turístic», va indicar el president, tot indicant que la recuperació del turisme és «una de les nostres majors fortaleses». En la seva opinió, el sector no és només un dels pilars de l'economia espanyola sinó que és una «part central de la nostra forma de vida».

En opinió del cap de l'executiu, el sector turístic espanyol ofereix seguretat i aquesta és una de les principals fortaleses respecte als països competidors. «Espanya és un model de saber fer», va garantir el president estatal.