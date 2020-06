Olot aprova la creació d'una oficina per a la reactivació econòmica

L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'ahir, va aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Ocupació d'Olot i la Garrotxa. L'acord es va prendre amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC, PSC. La CUP es va abstenir.

El Pla va ser presentat pel regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda (JuntsxCat). «El pla és per gestionar la urgència del present i posar les bases del futur», va dir. Va explicar que el pla girarà al voltant d'una oficina de reactivació dirigida per dues persones, finançada per fons europeus i ubicada a la seu de l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.

Va apuntar que el pla està repartit en tres paquets: un de reactivació, un d'ocupació i un d'eixos transversals. El de reactivació comptarà amb assessorament a emprenedors i empreses, una campanya de tiquets per fer compres al comerç local, una campanya per tornar a idear la marca turística Garrotxa, convertir el centre d'Olot en lloc d'interès artesanal i un projecte per reforçar la mobilitat sostenible. El paquet dels eixos transversals són accions de col·laboració i treball conjunt, temes de seguiment i monitoratge i finalment un treball conjunt per definir estratègies.

En ocupació, en primer lloc abordaran la situació urgent de les persones que s'han quedat sense feina i en segon lloc garantir una ocupació de qualitat lligada a l'acompanyament i la formació. Abans, havia anunciat que el 25 de juny pagaran les primeres 200 ajudes de 500 euros a autònoms i que el 5 de juliol en pagaran més. En total hi ha hagut 430 peticions.

Després, la regidora d'Hisenda Montserrat Torras va donar compte de la condonació del cobrament del cànon a vuit concessionaris de bars, quioscs de premsa i botigue. Tots fan servir espais municipals.

El regidor de la CUP, Lluís Riera, va indicar que votaria en contra perquè tot i haver participat en un primer moment en el pla, van veure que a mesura que hi introduïen termes el projecte s'allunyava més dels seus conceptes. Va criticar que el pla continua dins el mateix paradigma d'abans de la crisi de la covid. «Això és preocupant», va dir. Josep Guix del PSC va demanar el reforç del sector industrial i la potenciació de la formació professional. Finalment, Anna Barnadas (ERC) va reclamar inversió al nucli antic per tal de sortir de l'emergència actual. La regidora va recordar que en els últims dies han tancat molts comerços per sempre. Va demanar reduccions de l'IBI als locals comercials i un pla decidit de mobilitat a favor dels vianants.



Préstec d'1.895.000 euros

El ple també va aprovar un préstec d'1.895.000 euros amb el BBVA. Va tenir el suport de JuntsxCat, l'abstenció del PSC i els vots en contra d'ERC i de la CUP. El crèdit té un termini de 12 anys, 2 anys de carència i un tipus d'interès fix del 0,69%. La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (JuntsxCat), va explicar que el crèdit és per cobrir part dels 4.800.000 euros aprovats per inversions en el pressupost del 2020. La regidora d'ERC, Iolanda Suescun, va demanar que es precisés el repartiment en partides del préstec.

Torras va dir que per llei només poden ser destinats a inversions i va enumerar: els plans de barris (PIAMS), l'Holadomus i una part de l'Espai Cràter i manteniment dels edificis municipals.

