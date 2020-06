El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser preveu una arribada "massiva" de turistes

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser al Ripollès es prepara per una "arribada massiva" d'excursionistes a partir d'aquest cap de setmana coincidint amb el desconfinament a tot Catalunya i molt especialment de l'àmbit metropolità de Barcelona. "Sabem que hi ha moltes ganes de natura després del confinament de la covid-19 i les bones previsions meteorològiques", explica a l'ACN el seu director, Santi Farriol. Ja han notat un repunt de visitants amb el desconfinament a l'àrea sanitària de Girona i es preveu que vagi en augment. Més que les aglomeracions, el que més els preocupa és el compliment de les mesures de seguretat de la covid-19. Per primer cop s'ha obert un nou punt d'informació a Setcases per fomentar el civisme.

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser atrau cada any milers de visitants. "Som el bressol de l'excursionisme", afirma el seu director a l'ACN, Santi Farriol, que admet que es temen una "arribada massiva" de persones ara que tot Catalunya ja està en fase 3 de desescalada per la covid-19.

La previsió de millora del temps i les ganes de natura després de mesos de confinament són alguns dels factors que afavoriran l'arribada de visitants. De fet, en les últimes setmanes ja han notat un repunt d'excursionistes de la regió sanitària de Girona. El que més preocupa no són tant les aglomeracions sinó sobretot el civisme i la responsabilitat dels visitants. És per això que aquest any s'obrirà un nou punt d'informació a Setcases en un espai a l'edifici de l'Ajuntament cedit pel consistori. Aquest se sumarà al que ja hi ha a Queralbs. "Mirarem que, amb les dues valls, poder fer el màxim de pedagogia perquè els visitants sàpiguen les normes de comportament i civisme", remarca Farriol. Efectius dels Agents Rurals també patrullaran per vetllar pel compliment de les normes.

Per al director, és important que la gent vingui de forma esglaonada, però sobretot amb una actitud de respecte a la natura. "No llençar brossa, no fer sorolls, seguir els camins mercats i integrar-se al màxim amb l'entorn", afegeix.



Replantejar-se les curses arran de la covid-19

La pandèmia i el confinament han servit per prendre més consciència sobre l'impacte de l'ésser humà a la natura. El responsable de l'òrgan gestor del parc creu que és un bon moment per replantejar-se les activitats esportives en entorns naturals. Al parc, cada any s'organitzen entre 12 i 14 curses. Tot i que es regulen i es marquen un seguit de condicions, creu que potser caldria redissenyar-les per evitar l'acumulació de participants. "Hi ha curses amb 600 persones que surten de cop, potser es poden buscar altres fórmules com ara fer-ho en diferents fases, són aspectes que caldrà estudiar", admet. Moltes de les curses que s'havien de celebrar ara ja s'han cancel·lat o s'han ajornat fins a la tardor. El juliol no es pot passar per les carenes de les muntanyes per preservar l'hàbitat d'espècies protegides com la perdiu blanca.

Un altre punt a debatre és la regulació de la pista d'accés a Fontalba on, en moments de màxima afluència, hi poden haver 300 cotxes aparcats al costat de la carretera, posant en risc la seguretat i dificultant la mobilitat. Fa dos anys hi van posar un comptador de vehicles i ara estan a l'espera de rebre un ajut per fer l'estudi de viabilitat per saber quina seria la millor fórmula. Una de les opcions seria fer pagar per aparcar o posar un servei de taxi per arribar a dalt. La decisió es consensuarà també amb l'Ajuntament de Queralbs, que és qui assumeix els desperfectes de la pista, i l'estació de la Vall de Núria.



Es reactiven les reserves a Núria

Aquest divendres reobre la Vall de Núria amb la posada de nou en funcionament del tren cremallera i altres serveis per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu després de mesos de tancament per la covid-19. Les pernoctacions a l'hotel i als apartaments, però, es reprendran a partir de l'1 de juliol. Des de l'anunci de la nova obertura, la central de reserves ha detectat una "reactivació" tot i que encara hi ha molta incertesa sobre com acabarà essent aquesta temporada. Segons les primeres dades, les reserves a l'hotel estan al 17% i un 12% als apartaments.

"Tenim clients molt fidels que vénen cada any però no sabem com anirà l'ocupació perquè no hi ha precedents", admet la responsable de Relacions Públiques de l'estació de muntanya, Ruth Bober. És sobretot un públic familiar (el 90% de l'àmbit metropolità de Barcelona) si bé no saben com serà la resposta del públic estranger. La mitjana d'estades a Núria són entre 2 i 3 nits i la temporada d'estiu i tardor és un dels moments amb més afluència juntament amb la d'hivern. "Tothom té ganes de començar de nou i tornar a rebre visitants", conclou Bober, que recomana que es programi amb antelació la visita.