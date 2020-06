Salut notifica un altre repunt de casos a Girona amb 14 positius

El departament de Salut va notificar ahir catorze nous positius per COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona. El nombre d'infectats detectat a través de les proves PCR ja s'enfila fins als 7.023 casos.

Segons l'informe retrospectiu publicat per Salut, la majoria d'aquests nous casos es van diagnosticar dimarts, que ja n'acumula dotze, a l'espera de noves actualitzacions. D'altra banda, ahir no es va registrar cap nova mort i la xifra es manté en 798.

D'altra banda, 31 persones continuen ingressades per coronavirus als hospitals de les comarques gironines. Dels 31 hospitalitzats, hi ha sis pacients que estan en estat greu, el mateix nombre que dilluns. Segons les mateixes dades, hi ha 12 sanitaris contagiats, tres menys que a principis de setmana. La demarcació es va situar per sota dels 50 ingressats des de dilluns de la setmana passada i s'ha mantingut així des d'aleshores.

Ahir va ser l'últim dia que Salut va actualitzar les dades d'ingressats i sanitaris infectats a Girona. A partir d'ara, només se seguirà informant de les xifres de mortalitat, casos positius nous i altes hospitalàries.

Finalment, el Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que els últims dies, i n'ha registrat, 52 en l'última setmana. Segons l'informe d'ahir, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 245.268 casos confirmats per proves diagnòstiques, 585 més que al total de dimarts (244.683) i 143 contagis diagnosticats el dia previ. D'aquests, 69 s'han produït a Madrid, 16 a Catalunya i 14 a les Canàries.



Visites al sociosanitari de Lloret

L'hospital sociosanitari de Lloret de Mar ha començat a permetre visites després que se suspenguessin fa tres mesos per la pandèmia. Malgrat aquesta mesura preventiva per evitar contagis, durant tot aquest temps els familiars han pogut estar en contacte amb els pacients del centre gràcies a les videotrucades que s'han fet periòdicament. De moment, les visites només es permeten per a un sol familiar un cop a la setmana i s'hi pot estar 30 minuts amb estrictes mesures d'higiene i seguretat.