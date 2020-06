El sociosanitari de Lloret permet visites un altre cop després de tres mesos

L'hospital Sociosanitari de Lloret de Mar ha començat a permetre visites després de tres mesos suspeses com a conseqüència del coronavirus. Tot i aquesta mesura preventiva per evitar contagis, durant aquest temps els familiars han pogut estar en contacte amb els pacients del centre gràcies a les videotrucades que s'han fet periòdicament. De moment, les visites al Sociosanitari de Lloret només es permeten per a un sol familiar un cop a la setmana, s'hi pot estar un màxim de 30 minuts en cada trobada i sota estrictes mesures de seguretat. Les visites es fan en una zona específica.