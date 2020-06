Tornen els exàmens pràctics pel carnet de cotxe

La Direcció General de Trànsit a Girona ha reprès aquesta setmana els exàmens pràctics del carnet de conduir, després de tres mesos d'aturada. Ho ha fet amb menys alumnes per cada examen per tal d'evitar contactes i minimitzar el risc de contagis.

Per primera vegada després del confinament, els examinadors de trànsit a la demarcació de Girona han tornat a avaluar alumnes de les autoescoles. Ahir es van fer les proves de circulació a la ciutat de Girona i el dimecres es van fer a Olot. De fet, els alumnes de la Garrotxa i el Ripollès van ser els primers en tornar-se a examinar de tota la demarcació després de la pandèmia.

Els exàmens són en el marc de la nova normalitat, és a dir, amb noves normes de precaució per evitar contagis. Els examinadors tan sols accepten «deu alumnes cada dia» i això, segons el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques gironines, Joan Sala, «fa baixar encara més la ràtio» de persones que opten a examinar-se. Això sí, a l'agost es continuarà examinant, a diferència de les vacances que es feien habitualment, i això pot fer reduir la llista d'espera.



Els alumnes, «emprenyats»

Sala va assenyalar la incertesa que hi ha fins a última hora, per exemple, no van tenir notícia dels exàmens d'ahir fins al dia abans, dimecres, a les dues del migdia. «No sabíem ni l'hora ni el lloc de sortida dels exàmens», va lamentar, quan habitualment, apunta, es comunicava amb 48 hores d'antelació. Tot i admetre la complexitat de la situació, el president va reclamar una comunicació més «fluïda». Han estat precisament aquests problemes de comunicació amb la prefectura gironina de la Direcció General de Trànsit (DGT) els que han fet despertar crítiques entre les autoescoles.

El president creu que «no és lògic» que ni 24 hores abans no sabessin quants alumnes podien examinar-se, a quina hora ni a quin lloc. Joan Sala va recordar que abans de la pandèmia la prefectura comunicava a les autoescoles aquestes dades amb 48 hores d'antelació. Per aquest motiu, «els alumnes estan emprenyats», diu Sala, perquè alguns havien de demanar festa a la feina o organitzar-se per poder anar a l'examen i des de l'autoescola no els podien dir l'hora d'examen. Aquests retards se sumen al canvi de programari, ja que durant la pandèmia la DGT ha canviat el sistema habitual i l'ha centralitzat tot des de Madrid. Això ha obligat a canviar els programes a les autoescoles i també la prefectura s'ha hagut d'adaptar als canvis. «Sabem que van molt atabalats i ho entenem però han tingut temps per preparar-se», va concloure Sala.