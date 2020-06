Els treballadors del transport sanitari també rebran una gratificació extra

Els treballadors de les empreses proveïdores de transport sanitari contractades pel Servei Català de la Salut o el Servei d'Emergències Mèdiques finalment també rebran una gratificació econòmica per compensar el sobreesforç i dedicació durant la pandèmia. Així ho va confirmar la Generalitat a través d'un decret publicat ahir que especifica el tipus de paga compensatòria que rebran els col·lectius que treballen en l'àmbit sanitari.

La setmana passada, el Govern va anunciar la paga de gratificació d'entre 350 i 1.350 euros que abonarà a l'agost al personal sanitari i de residències geriàtriques del sistema públic, que es repartirà en funció de la categoria i dedicació presencial, en què prima metges per sobre d'infermeres, residents i auxiliars. Arran d'això, la majoria de sindicats han mostrat el seu malestar perquè consideren que la decisió és «classista» i que deixa fora alguns col·lectius. Com a conseqüència, al llarg d'aquesta setmana s'han organitzat protestes arreu de Girona i Catalunya per reivindicar igualtat en aquesta decisió. Un dels col·lectius que ha mostrat més indignació és el del transport sanitari, ja que havia quedat exclòs de rebre aquesta gratificació, fins ahir. Segons informa el decret, els treballadors d'aquest sector rebran entre 350 i 450 euros depenent del percentatge d'hores treballades de forma presencial.

Javier Hidalgo, secretari general de la secció sindical d'UGT al transport sanitari de Catalunya, va explicar ahir a Diari de Girona que el col·lectiu es mostra satisfet amb la decisió. «Finalment ens hem fet sentir; és cert que rebrem una compensació econòmica però no n'hi ha prou. En les protestes d'aquests dies demanem que se'ns valori com a professionals de la sanitat i durant el període de la pandèmia hem estat exposats als mateixos riscos que qualsevol sanitari», va afirmar.

En declaracions anteriors, el sindicat ha qualificat d'«injustos, classistes i sectaris» els criteris per a establir la gratificació extra, que «demostren el menyspreu de la Generalitat cap a col·lectius que han estat en primera línia i exposats, gairebé sempre sense la protecció necessària».