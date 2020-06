Les urgències psiquiàtriques tornen al Santa Caterina

El Servei d'Urgències psiquiàtriques de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines retorna la seva activitat al Servei d'Urgències generals de l'hospital Santa Caterina de Salt. Amb aquesta reubicació, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va recuperar ahir també el funcionament de la Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual, situada a l'edifici Salt del Parc Hospitalari Martí i Julià. D'aquesta manera, l'atenció a la salut mental de la Regió Sanitària de Girona entra en la fase final de desescalada, amb un 80-90% de l'activitat comunitària presencial, segons comarca, i manté la resta en consulta telemàtica o atenció telefònica.

El mes de març, l'atenció urgent a la salut mental es va haver de traslladar a les unitats d'Hospitalització de Desintoxicació i Patologia Dual del parc hospitalari perquè es poguessin habilitar sis llits de crítics per a pacients COVID-19, amb necessitat de ventilació mecànica al Servei d'Urgències Psiquiàtriques de l'hospital.

Disminueixen les urgències

Durant el període àlgid de la pandèmia, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions ha mantingut els centres de cada comarca oberts, amb seguiment telefònic i domiciliari intensiu. Els equips d'hospitalització domiciliària, l'equip d'atenció a les persones sense sostre i els altres equips mòbils assertius comunitaris han estat en funcionament per a l'atenció de les persones més vulnerables, incrementant de forma considerable la seva activitat. Concretament, els equips d'hospitalització domiciliària de Girona han doblat l'activitat en un 50%, amb 34 pacients en seguiment l'any 2019 i 51 aquest any i l'equip de suport a persones sense llar de Girona ha atès durant la pandèmia nou casos nous.

L'activitat assistencial registrada posa de manifest els efectes de la pandèmia de la COVID-19 en l'organització de l'activitat per poder atendre les necessitats de l'atenció de la població de referència. Si es comparen les dades acumulades de l'any fins al mes de maig de 2020 respecte al mateix període de l'any 2019, s'observa una davallada de les urgències psiquiàtriques ateses al parc hospitalari del 13%, amb 1.961 urgències ateses l'any 2019 i 1.706 enguany, gràcies a la contenció realitzada als centres especialitzats de la xarxa a cada comarca, especialment des de principis de març i fins a finals de maig. En canvi, els equips d'intervenció precoç de la psicosi (EIPP) han incrementat globalment la seva activitat en més d'un 30%, amb 2.460 visites fetes l'any 2019 i 3.223 aquest any. Destaca l'activitat de l'EIPP del Gironès-Pla de l'Estany, amb un augment de visites del 48% (1.380 visites l'any passat i 1.997 aquest any).

Els centres d'atenció a les drogodependències de la demarcació registren un augment general de les visites assistencials del 25%, que sumen aquest any un total de 14.814 respecte a les 11.892 visites fetes l'any passat. D'altra banda, els centres d'atenció d'adults passen de 31.487 visites l'any passat a 35.603 visites fetes aquest any, diferència que equival a un increment del 13%. L'augment de l'activitat assistencial esdevé encara més notable en l'atenció comunitària infantojuvenil, que a escala global incrementa les visites assistencials en un 29%, passant de comptabilitzar 16.182 l'any 2019 a 20.807 aquest any.



Milers de visites a distància

El conjunt de centres i serveis comunitaris de salut mental a comarques gironines han fet aquest any 28.987 visites a distància –suma de les consultes telefòniques i telemàtiques–. D'aquest global, el 91% han estat visites registrades durant el període de la pandèmia (març, abril i maig). La

Finalment, quant a l'activitat hospitalària, les dades assistencials acumulades fins al mes de maig en comparació amb el mateix període de l'any passat registra una davallada del 7% en el nombre d'altes del servei d'aguts de psiquiatria per l'efecte del virus i un augment del 8% en les altes de subaguts. La unitat d'hospitalització infantojuvenil també ha tingut un augment de les altes del 36%, amb 33 l'any passat i 45 aquest any.