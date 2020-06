Absolen un venedor de llaminadures acusat d'abusar nenes a Hostalric

L'Audiència de Girona ha absolt el venedor de llaminadures d'Hostalric (Selva) acusat d'abusar de vuit nenes d'entre 8 i 12 anys. El processat s'enfrontava a 45 anys de presó. El tribunal no es creu el relat de les menors i subratlla que les seves declaracions estan plenes de «contradiccions i discordances insalvables».

La sentència creu que les nenes –totes elles, amigues– van «exagerar» el fet que l'home «era massa efusiu amb les clientes» perquè les petonejava, les abraçava, els hi feia la barqueta o els donava palmellades al cul. A més dels abusos, el tribunal també absol l'acusat d'un delicte de corrupció de menors perquè conclou que el buidatge del seu ordinador no es va fer com pertocava i se li va vulnerar el dret a la intimitat.

Durant el judici, el processat va negar els càrrecs. Va atribuir les denúncies de les menors a «mala fe, enveges i diners». I va subratllar que no s'havia descarregat intencionadament cap dels vídeos que se li van trobar a l'ordinador.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, conclou que no hi ha res que porti a pensar que l'acusat cometés els abusos.

El tribunal analitza una per una les declaracions de les menors i recull que estan plenes de «contradiccions i discordances insalvables».