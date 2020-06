Un estudi detecta el virus en aigües residuals de Milà i Torí ja al desembre

Un estudi de l'Institut Superior de Sanitat italià ha detectat rastres de la SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, en les aigües residuals de les ciutats de Milà i Torí al desembre de 2019, és a dir, mesos abans que es declarés oficialment el brot tant al país transalpí com a la resta d'Europa.

L'estudi va examinar 40 mostres d'aigües residuals recollides entre octubre de 2019 i febrer de 2020, i 24 mostres de control la data de recollida (setembre de 2018 - juny de 2019) va permetre excloure amb certesa la presència de virus.



En dos laboratoris

Els resultats, confirmats en els dos laboratoris diferents per dos mètodes diferents, van mostrar la presència d'ARN de la SARS-Cov-2 en mostres preses a Milà i Torí el 18 de desembre i a Bolonya el 29 de gener d'aquest any. En les mateixes ciutats es van trobar també mostres positives en els mesos següents de gener i febrer de 2020, mentre que les mostres d'octubre i novembre de 2019, així com totes les mostres de control, van donar resultats negatius.

Aquesta investigació pot ajudar a comprendre el començament de la circulació de virus a Itàlia i proporciona informació coherent en comparació amb altres resultats obtinguts de l'anàlisi retrospectiva de mostres de pacients hospitalitzats a França, on es va identificar un positiu de SARS-CoV-2 a una mostra respiratòria, llavors clínica, que datava de finals de desembre de 2019, i un recent estudi espanyol que va trobar ARN de SARS-CoV-2 en mostres d'aigües residuals recollides a mitjans de gener a Barcelona, uns 40 dies abans de la notificació del primer cas autòcton.

«Els nostres resultats confirmen l'evidència internacional consolidada sobre la funció estratègica de la vigilància de l'virus en les mostres preses regularment a les clavegueres ia l'entrada de les plantes de depuració, com a eina per detectar i vigilar la circulació de virus en diferents territoris en una fase primerenca, donant suport a la informació fonamental de la vigilància integrada, microbiològica i epidemiològica», va subratllar ahir el director de Departament de Qualitat de l'Aigua i Salut, Luca Lucentini.