Mapa interactiu: Girona i Olot, els municipis de la província amb més contagis la darrera setmana

Amb les comarques gironines a la nova normalitat i l'augment de mobilitat sense restriccions, el risc de contagi del virus es pot incrementar. Tot i que la pandèmia està força controlada tant a Girona com a la resta de Catalunya, es continuen diagnosticant nous casos dia rere dia.

Segons les xifres oficials publicades per la Generalitat de Catalunya, analitzades per l'equip de Dades d'aquest diari, Girona i Olot són els municipis de la província amb més casos confirmats en la darrera setmana amb onze i nou positius cadascun. També lideren el nombre de casos sospitosos de tenir la malaltia: 340 a Girona i 144 a Olot. D'aquesta manera, la forta propagació del virus en aquestes dues localitats se segueix evidenciant encara ara, quan ja han passat setmanes des del pic de la pandèmia.

D'altra banda, des del dijous de la setmana passada fins ahir, municipis com Figueres i Cadaqués acumulen quatre positius cadascun, i Puigcerdà, tres.

Tenint en compte els casos sospitosos de tenir la malaltia, deixant de banda Girona i Olot, la majoria es concentren a Figueres (116), Puigcerdà (87) i els nuclis costaners. De més a menys; Blanes en té 146, Lloret de Mar, 86; Sant Feliu de Guíxols, 74 i Castell- Platja d'Aro, 72, entre d'altres. Aquestes dades constaten que la mobilitat s'ha accentuat en municipis de la Costa Brava, on hi ha la majoria de segones residències i on també ha augmentat l'empadronament de manera significativa les darreres setmanes. En els propers dies se sabrà quants d'aquests sospitosos s'acaben convertint en positius i es podrà fer una anàlisi dels efectes de la flexibilització de la mobilitat en la propagació del virus.

Quant a dades generals, ahir es van notificar nou positius més a tota la Regió Sanitària de Girona. La majoria corresponen a actualitzacions de dies anteriors. Per segon dia consecutiu, no es van registrar noves defuncions. La xifra total encara es manté per sota de les 800 víctimes.

Actualització a Espanya

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va corregir ahir la sèrie històrica de morts per coronavirus a Espanya, congelada en els 27.136 des de feia més de deu dies. D'aquesta manera, va revelar que, fins al dijous, 28.313 persones confirmades de COVID-19 havien mort per aquesta causa. Ahir a la tarda en van actualitzar dues més i el total arriba a 28.315. La xifra augmenta en gairebé 1.200 víctimes més des de la darrera actualització.

Aquesta xifra suposa aproximadament un 70% de l'excés de mortalitat de 43.340 persones reflectit en el Sistema de Vigilància de Mortalitat Diària (MoMo), que coordina el Centre Nacional de Microbiologia (CNE) de l'ISCIII. No obstant això, la diferència entre la xifra de morts confirmats per COVID-19 de Sanitat i la de MoMo (15.027 morts) no es pot atribuir només al virus. I és que, en l'excés de mortalitat també hi poden haver persones que han mort pel nou coronavirus però no van ser diagnosticades o no se'ls va fer un PCR, per altres malalties o per la por als hospitals. «Des del primer moment hem donat totes les dades», va asseverar el ministre de Sanitat, Salvador Illa.