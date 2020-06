Lagarde avisa els líders europeus del risc de no tenir un pla de recuperació ràpid

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va advertir ahir als líders de la Unió Europea (UE) que si no aproven ràpid un pla de recuperació després de la pandèmia podrien fer malbé l'incipient repunt de l'economia generat per les mesures aprovades fins al moment.

Lagarde va intervenir per videoconferència en la cimera de caps d'Estat i de Govern comunitaris que es va celebrar ahir per començar a negociar el pla de recuperació plantejat per la Comissió Europea perquè els Vint-i-set emergeixin de la profunda recessió en què els sumirà la pandèmia.

«L'acció decidida i efectiva dels governs nacionals i els actors europeus ha provat el seu valor: han aplanat el camí per a un rebot de l'economia cap a finals d'any i han ajudat a guanyar una mica de temps. Això es reflecteix en el sentiment del mercat, però un fracàs podria portar a un canvi en aquest sentiment», va dir Lagarde en la seva intervenció, segons fonts europees.

La presidenta del BCE va advertir que, com més aviat s'acordi el pla de recuperació, millor li anirà a l'economia europea, i va subratllar que aquest paquet de mesures hauria de ser ampli, ràpid, flexible i estar «fermament ancorat en reformes econòmiques». Lagarde va recordar als líders que les últimes previsions de l'emissor de l'eurozona apunten a una caiguda trimestral del PIB comunitari del 13% en el segon trimestre de l'any i una contracció del 8,7% al final de l'exercici. Així mateix, va advertir que el pitjor impacte sobre els mercats laborals està encara per arribar i la taxa d'atur a la UE podria pujar al 10%, cosa que podria afectar particularment els joves.

Lagarde va cridar a «donar forma a una visió positiva» per a l'economia europea i va demanar «determinació comuna i unitat» per «demostrar que la UE ha tornat». A nivell comunitari, el BCE ha estat fins ara el principal tallafocs davant els efectes de la pandèmia.