Mor el lladre d'art Erik el Belga, autor del robatori de l'arqueta de Banyoles

El conegut lladre d'obres d'art Erik el Belga va morir ahir als 80 anys d'edat, segons van informar diversos mitjans d'abast nacional. Erik el Belga va ser l'autor del robatori, ara fa 40 anys, de les figures de l'Arqueta de Sant Martirià, del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Al llarg dels anys, Banyoles ha pogut recuperar 23 peces de l'Arqueta, però encara se'n busquen 5. De fet, l'advocat que porta el cas, Carles Mascort, va explicar ahir mateix a través del seu compte de Twitter que continua treballant en la recerca de les peces. El de l'arqueta de Sant Martirià és el robatori patrimonial més important de Catalunya. Tot i això, Erik el Belga no va ser jutjat perquè el cas havia prescrit.

Nascut a Nievelles, Bèlgica, l'any 1940, com a René Alphonse van den Berghe, Erik el Belga és considerat un dels lladres d'art més prolífics del segle XX a Europa. Al llarg de la seva extensa trajectòria va perpetrar més de 600 robatoris arreu del món, en alguns casos substituint l'original per falsificacions. Va ser detingut i condemnat a deu anys de presó a Bèlgica, però va aconseguir fugar-se i refugiar-se a Espanya, on va aprofitar les poques mesures de seguretat que tenien esglésies i monestirs per dur a terme nombrosos robatoris d'art sacre. L'any 1982 va ser detingut i traslladat a la presó Model de Barcelona, on va arribar a un acord amb les autoritats per tal d'aconseguir la llibertat provisional a canvi de col·laborar en la recuperació de peces robades. Després d'haver contribuït a recuperar unes 1.500 obres, es va establir a Màlaga, on va passar les últimes dècades de la seva vida exercint com a mecenes i ajudant a la policia a recuperar obres d'art sostretes. Un infart se'l va endur ahir a l'edat de 80 anys. Fa uns anys havia publicat les seves memòries, Por amor al arte, amb l'editorial Planeta.

A les comarques gironines, Erik el Belga i la seva banda van robar, l'any 1980, l'arqueta de Sant Martirià de Banyoles, un relicari gòtic del segle XV que estava format per 28 peces i que es trobava al monestir de Sant Esteve de Banyoles. L'11 de gener de 1980, Erik el Belga i la seva banda van desmuntar-la i es van emportar les seves figures, tot distribuint-les per diferents mercats d'art europeus.

El Bisbat de Girona, el ministeri de Cultura i les administracions locals, com ara l'Ajuntament, sempre han defensat que la recuperació d'aquestes peces era una prioritat degut al seu alt valor patrimonial i artístic. Per això, el ministeri ha admès haver pagat diners per tal de recuperar de forma progressiva les diferents figures a mesura que han aconseguit localitzar-les. Després d'un minuciós procés de restauració, l'arqueta ja es torna a exhibir, amb les peces recuperades fins ara, a Banyoles.

Les dues últimes peces es van aconseguir recuperar l'any 2018 a Londres i Brussel·les de la mà de l'advocat Carles Mascort, contractat pel Bisbat que des de l'any 2005 segueix la pista d'aquest tresor per tot Europa, intentant recuperar-ne totes les peces. Una tasca que, segons va manifestar ahir a Twitter, continuarà realitzant encara que el cervell del robatori hagi mort. Les peces recuperades l'any 2018, i que després de ser restaurades ja tornen a ser a Banyoles, eren les de Santa Anna i Sant Cristòfor. En aquests moments, doncs, falten encara cinc figures per recuperar: Sant Pau, Sant Pere, Sant Esteve, Sant Miquel i Santa Cecília.