Parcs infantils: s'aixeca el càstig 96 dies després

Els nens ja tornen a gaudir dels jocs que hi ha als parcs infantils després de més de tres mesos. Entre ahir i dilluns, aniran reobrint a tot Catalunya

Noranta-sis dies han hagut d'esperar els infants per tornar a trepitjar un parc infantil i gaudir dels jocs. Tot anava tornant a la «normalitat», menys els nens. Es podia fer esport, anar a terrasses, discoteques, banyar-se a la platja i fer desenes d'activitats més. Però els més petits, el futur, seguien «castigats» en aquest àmbit i en molts d'altres, sense tenir-ne cap culpa. Multitud d'ajuntaments gironins van desprecintar ahir els jocs infantils després de rebre directrius de la Generalitat i entrar a l'estrambòtica fase «de represa». Girona, Blanes o Sarrià de Ter, entre molts d'altres. D'altres ho faran dilluns, com Figueres o Salt, o progressivament en els propers dies, com Olot. Primer volen passar desinfenctant i netejar tota la zona per tal que hi hagi el màxim de garanties que no hi haurà contagis. I potser també, a la recerca de la xifra rodona de cent dies de «càstig» per als nens.

Calen un seguit de mesures per utilitzar els parcs. A Girona s'ha establert que els infants de sis anys o més han de portar obligatòriament mascareta. Tots han de rentar-se les mans abans i després d'usar el parc i s'ha de mantenir la distància d'1,5 metres entre les persones. A més, no es poden compartir joguines i cada aparell de joc ha de ser utilitzat només per un infant, llevat que siguin de la mateixa unitat familiar. A la capital, ho han fet coincidir amb la reobertura de les muralles. Qui sap si a l'espera d'abraçar turistes. Per accedir-hi és obligatori l'ús de mascareta, ja que no es pot garantir la distància de seguretat. També han reobert els jardins dels Alemanys i els de la Francesa.

A Blanes, hi ha 45 parcs infantils. S'hi han col·locat cartells informatius. Cal mantenir la distància de seguretat, aquí s'indica que és de 2 metres entre persones i usar les mascaretes si no hi ha prou separació. S'ha d'evitar l'intercanvi d'objectes, rentar-se sovint les mans, utilitzar les papereres i evitar les aglomeracions.