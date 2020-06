La Policia de Palamós deté un jove per fer tocaments a una dona

La Policia Local de Palamós va detenir un jove de trenta-dos anys per un delicte d'abús sexual. Els fets van tenir lloc dijous cap a quarts de dues de la matinada. Una dona va aturar una patrulla que circulava per l'avinguda Catalunya i els va explicar que un noi li havia fet tocaments.

La víctima de trenta-set anys estava asseguda a la parada d'autobús que hi ha a l'edifici de correus. Es tracta d'un immoble situat a l'Avinguda Catalunya. Mentre seia un jove se li va acostar i es va asseure al seu costat. Totr seguit, la va començar a magrejar amb insistència. Segons ha avançat Ràdio Palamós, ella va poder desfer-se'n i va marxar corrents a demanar ajuda.

Després de córrer una distància per l'Avinguda Catalunya, va veure un cotxe de la policia. Va fer senyals per aturar-lo. El vehicle es va aturar i els agents que hi havia dins la van atendre immediatament. Com que els fets eren recents, a pesar del trasbals, la dona va poder donar una descripció de l'agressor força acurada.

De seguida, els agents van començar una recerca per la zona. Es tracta d'una àrea molt cèntrica situada entre la riera d'Aubí i el port esportiu. A més de Correus, hi ha el mercat municipal, botigues, centres mèdics i habitatges.

Tot i això, van poder localitzar el suposat agressor. Es tracta d'un jove de 32 anys, a qui va detenir per un delicte d'abús sexual.