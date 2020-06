El PPS Park de Platja d'Aro reobre les portes extremant les mesures de seguretat

El parc temàtic PPS Park de Platja d'Aro va reobrir ahir les portes al públic –de moment al 50% de l'aforament. Davant un pont que preveu l'arribada de milers de persones a la Costa Brava, el parc temàtic ha extremat les mesures de seguretat i prevenció per minimitzar al màxim els riscos de contagi.

Des de l'entitat expliquen que les mesures estan enfocades en tres punts diferents: els treballadors, les instal·lacions i els clients. «Tots els treballadors han passat el test de la covid-19 i també han rebut una formació específica. Cada treballador, des del moment d'entrada, anirà amb guants, mascareta i visera, i també tindran hidrogel d'ús individual i se'ls farà control de temperatura», apunten des del centre.

Pel que fa a les instal·lacions, destaquen que després de cada ús el personal desinfectarà les atraccions. Des del parc també han reforçat el personal de neteja per tenir «permanentment netes» les zones comunes, com ara: sanitaris, bancs, papereres o zones de pas freqüentades. En el cas d'atraccions com les piscines de boles o les pistes americanes, l'ens destaca que «al final de la jornada es queda un personal específic i es desinfecten amb un producte certificat que té un efecte de 24 hores».

Pel que fa als visitants, s'han instaurat punts de dispensadors de gel i de guants d'ús gratuït arreu del parc. Tanmateix s'han fet senyalitzacions i s'han marcat les distàncies de seguretat a les cues de les atraccions. Finalment, han instal·lat càmeres tèrmiques a les entrades del parc per fer un control de l'aforament i per dissuadir les aglomeracions.