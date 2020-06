Revetlla a la costa: platges obertes sense fogueres

Imatge d'arxiu d'una revetlla que aquest any no es produirà

Imatge d'arxiu d'una revetlla que aquest any no es produirà | David Aparicio

La revetlla de Sant Joan és a tocar i molts ajuntaments gironins –instaurats en la «nova normalitat»– es preparen per a la celebració més atípica dels darrers anys. Davant la previsible arribada de milers de persones de la província de Barcelona i en una revetlla precedida del primer cap de setmana amb llibertat de circulació arreu de Catalunya, els ajuntaments recorden la necessitat d'extremar les precaucions. Per aquest motiu, molts impediran les fogueres de Sant Joan, així com les celebracions populars multitudinàries i reforçaran les mesures de seguretat.

Tot i que ahir la Conselleria d'Interior va recomanar el tancament de les platges, alguns municipis de la Costa Brava preveuen mantenir el lliure accés. És el cas de Lloret de Mar, que no permetrà fer fogueres aquesta revetlla de Sant Joan. Les platges lloretenques romandran obertes i hi haurà accés lliure. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, apunta que «entre d'altres, estan prohibides les festes i les celebracions de qualsevol mena, de la mateixa manera que tampoc no està autoritzat el consum de begudes alcohòliques ni l'ús d'aparells que provoquin contaminació acústica». El regidor explica que «amb l'entrada a la fase 3 esperem tenir un increment de persones que vindran a celebrar la revetlla de Sant Joan a Lloret de Mar i està previst un dispositiu de seguretat ciutadana per garantir el compliment de les ordenances».

A Tossa de Mar, també es permetrà l'accés a la platja tot i que la Policia Local controlarà que no s'hi generin concentracions de persones. L'Ajuntament també prohibeix fer fogueres i avança que enguany els actes de la Festa Major –que se celebra per Sant Pere, el 29 de juny– es reduiran i s'adaptaran a la COVID-19.

A Blanes, des de l'Ajuntament expliquen que es farà un acte commemoratiu de la rebuda de la flama del Canigó –que Òmnium ha organitzat en diversos punts del territori català– el dia 23 a les 19 hores al passeig marítim. Afegeixen que «logísticament és impossible tancar la platja» degut a l'extensió i les característiques d'aquesta, però recorden que controlaran que no s'hi celebrin actes lúdics com tirar petards o fer fogueres. El consistori explica que aquest cap de setmana es posa en marxa el servei de socorrisme –gestionat de manera municipal a través de Protecció Civil– i que enguany ha reforçat les mesures de seguretat: els socorristes aniran permanentment amb mascareta i fins i tot requeriran una mascareta de busseig a l'hora de fer rescats a l'aigua.

Un dels municipis que més celebra la revetlla és Palamós. Coincidint amb la Festa Major de la localitat, des de l'Ajuntament han concentrat els actes al parc de l'Arbreda, a l'aire lliure, i amb accés limitat –es requereix reservar amb antelació a la pàgina web lagroga.cat– i hi ha un aforament màxim de 300 persones. Des del consistori expliquen que hi haurà un espectacle itinerant sobre una carrossa per tal que la gent que no acudeixi a l'Arbreda pugui gaudir de la festa des del balcó de casa i sense desplaçar-se. Pel que fa a les platges, el dia de la revetlla l'accés serà lliure però es prohibeixen les fogueres i l'acte de la flama del Canigó es modificarà.

A Platja d'Aro les platges també seran de lliure accés el dia de la revetlla i es permet anar-hi a tirar petards. L'Ajuntament reforçarà la vigilància per evitar aglomeracions i conflictes i s'estrenen dues noves patrulles amb quad de la Policia Local així com un pla especial de neteja de les platges per a la matinada. L'Ajuntament posposa el castell de focs artificials per evitar aglomeracions i prohibeix les fogueres a les platges però les permet en altres punts sempre que es compleixi la normativa i se sol·liciti permís a l'Ajuntament –a data d'ahir no constava cap sol·licitud.

A Palafrugell, les platges també quedaran obertes perquè la gent hi pugui anar a tirar petards. Des de l'Ajuntament han fet cartells informatius recordant les mesures de prevenció que cal prendre. D'altra banda, a partir del dia 22 de juny comencen a treballar els agents cívics que controlaran l'accés a les platges a través d'una aplicació mòbil que alertarà en cas que se superi l'aforament permès i que els usuaris podran consultar en temps real. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, recorda que amb l'aplicació «donem un servei innovador i fàcil d'usar perquè es puguin adoptar les mesures de seguretat a la platja».

A Sant Feliu de Guíxols la platja també serà d'accés lliure, tot i que l'Ajuntament recomana fer celebracions «en petit comitè». Els actes que se celebraven anualment, com la discoteca mòbil o la flama del Canigó, han quedat suspesos.

A la capital de la província sembla que es podria viure una revetlla ignífuga. Tot i que encara queden alguns dies per poder presentar la sol·licitud, fins ahir no constava cap petició per celebrar la nit de Sant Joan encenent un gran foc a cap barri de la ciutat, segons van confirmar fonts municipals, quan altres anys n'hi havia en diversos punts. Mentrestant, Òmnium Cultural manté els actes per portar la flama del Canigó arreu de Catalunya. Com cada 22 de juny, regeneraran la flama i preveuen portar-la a 3.000 punts diferents. A Girona arribarà el 23 de juny a la plaça del Vi i de 19 h a 20 h tothom qui ho vulgui podrà anar a recollir foc. Posteriorment s'encendrà un foc al campanar de la Catedral que quedarà il·luminat tota la nit.

A Salt, l'Ajuntament enguany ha anunciat que la Comissió de Festes no organitzarà el tradicional sopar popular, ni la foguera ni l'arribada de la flama del Canigó fins l'Era de Cal Cigarro.

Finalment, des de la Generalitat van iniciar ahir un reforç de controls que els Mossos realitzaran fins al dia de Sant Joan. El cos de seguretat preveu efectuar 1.400 controls, 205 d'alcohol i drogues, durant aquests dies.