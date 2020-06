Tres trobades entre caçadors i Govern intentaran posar fi a la vaga d'escopetes

Els caçadors confien que avui es resolgui la vaga d'escopetes caigudes que afecta Catalunya des del 15 de maig. Amb aquesta esperança representants de les 960 associacions de caça es reuniran en assemblees simultànies a Sant Fruitós del Bages, Lleida i Tarragona.

Segons el president de la territorial gironina de la Federació de Caça, Josep Blanquera, els caçadors gironins i els de Barcelona acudiran a l'assemblea prevista a 2/4 de 10 del matí al cobert de la màquina de batre a Sant Fruitós de Bages. A la reunió està prevista la presència del director general dels Agents Rurals, Marc Costa.

El president de la territorial gironina ha considerat que l'assemblea, segons el seu criteri, és un bon camí per resoldre els problemes generats per la modificació de les sancions per infraccions de caça. Ha manifestat la necessitat d'una llei de caça catalana consensuada entre la major part de partits polítics.

Ha apuntat que, a més de les sancions i de la llei, tractaran els nuclis zoològics, les plaques d'acotament i la destinació de la carn dels senglars. Ha explicat que la consideració de nucli zoològic amenaça a eliminar els gossers. La consideració equipara el caçador que té cinc o sis gossos amb un negoci d'exhibició o venda d'animals. Ha avançat que demanaran un protocol per regular quan els gossos es passen els límits dels acotaments. Ha afegit la destinació de la carn de senglar als temes a tractar.

Va explicar que temporada de caça va de setembre a març i que a partir del març l'activitat dels caçadors són les batudes per al control dels senglars i dels cabirols. Ha apuntat que les batudes de control en benefici de l'agricultura són una activitat que hauria de tenir alguna compensació.

Blanquera va afegir que les batudes de control suposen despeses afegides als caçadors. Ha posat d'exemple el guariment dels gossos ferits en aquest tipus de batudes. Es tracta d'una situació freqüent que costa entre 90 i 100 euros.

